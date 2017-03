Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Alejandro Valverde je osvojil Dirko po Kataloniji. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Valverde dotolkel tekmece na dirki po Kataloniji

Sprint 16 kolesarjev

26. marec 2017 ob 17:33

Barcelona - MMC RTV SLO/STA

Španski kolesarski veteran Alejandro Valverde je odlično pripravljenost na dirki po Kataloniji pokazal tudi v zadnji, sedmi krožni etapi v Barceloni.

Čeprav je bilo že pred njo bolj ali manj jasno, da bo dirko dobil, tudi v etapi z osmimi vzponi na Montjuic ni popuščal. Napadel je na sedmem vzponu, na koncu pa tudi dobil sprint 16 kolesarjev.

36-letni Valverde je drugič v karieri dobil to dirko, najboljši je bil že leta 2009. A tokrat je ni samo dobil, ampak tekmece povsem dotolkel. Zmagal je v treh etapah, na koncu pa imel več kot minuto prednosti pred zasledovalci, do živega mu ni prišla niti kazen minute odbitka, ki si jo je njegova ekipa prislužila zaradi domnevnega goljufanja v moštvenem kronometru.

"Tista kazen me je še dodatno motivirala. Mislim, da sem danes le pokazal, da sem bil na dirki najmočnejši. Naslednji moj cilj so ardenske klasike svetovne serije," je bil na cilju zadovoljen Španec, ki je zabeležil svojo 86. zmago v karieri, postal pa je tudi najstarejši zmagovalec dirke, za več kot dve leti je starejši od dosedanjega rekorderja Joaquina Rodrigueza. Španci so po njegovi zaslugi zabeležili že 38. uspeh na tej dirki, z njim pa prekinili dveletno sušo. Pred Valverdejem sta dirko dobila Kolumbijec Nairo Quintana in Avstralec Richie Porte.

Drugo in tretje mesto v etapi sta zasedla Kolumbijec Jarlinson Pantano in Francoz Arthur Vichot. V skupnem seštevku je bil drugi Alberto Contador, ki je zaostal minuto in tri sekunde, tretji pa Valverdejev moštveni kolega Marc Soler.

Brajkovič 78. na zadnji etapi

Jani Brajkovič in Domen Novak, ki sta opravljala vlogi pomočnikov, bosta dirko po Kataloniji hotela čim prej pozabiti, saj nista zabeležila ne etapnega uspeha, ne uspeha v kakšni razvrstitvi. Brajkovič je z zaostankom več kot ene ure dirko končal na 85. mestu - v zadnji etapi je bil 78. (+4:36), Novaka pa je v predzadnji etapi dohitela metla in je ostal brez uvrstitve. Brez uspeha je bila tudi njuna ekipa Bahrain Merida, njihov najboljši član v skupni razvrstitvi je bil Etiopijec Tsgabu Grmay, zasedel je 17. mesto. Ekipno so varovanci Gorazda Štanglja dirko končali na 19. mestu, prehiteli pa le štiri ekipe.

Dirka po Kataloniji, 7. etapa

Barcelona-Barcelona, 138,7 km: 1. A. VALVERDE ŠPA 3:08:50 2. J. PANTANO KOL vsi 3. A. VICHOT FRA 4. R. MAJKA POL isti 5. D. MARTIN IRS 6. A. REYES KOL čas 78. J. BRAJKOVIČ SLO 4:36 Skupni vrstni red po 7. etapi: 1. A. VALVERDE ŠPA 25:27:15 2. A. CONTADOR ŠPA +1:03 3. M. SOLER ŠPA 1:16 4. A. YATES VB 1:31 5. T. VAN GARDEREN ZDA 1:34 6. D. MARTIN IRS 2:29 85. J. BRAJKOVIČ SLO 1:07:30

