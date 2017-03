Valverdeju peta etapa in vodstvo v Kataloniji

Dirko Harelbeke dobil van Avermaet

24. marec 2017 ob 20:12

Barcelona - MMC RTV SLO/STA

Španski kolesar Alejandro Valverde je zmagovalec pete etape na dirki po Kataloniji, s čimer je prevzel tudi skupno vodstvo.

Valverde je slavil zmago pred Britancem Christopherjem Froomom in Špancem Albertom Contadorjem.

Valverde je do zmage v zahtevni gorski etapi prišel na zadnjem, 8,4 km dolgem vzponu s povprečnim naklonom devet odstotkov. Njegovemu tempu sta se najbolj približala Froome in Contador, že četrtouvrščeni Španec Marc Soler (Movistar) je za njim zaostal 25 sekund.

"Veliko zaslug za zmago ima moja ekipa, ki je do vzpona opravila veliko dela. Končno sem imel močne noge tudi na vzponu, izračunal sem, koliko je še do vrha, in sledil svojemu tempu," je pot do svoje druge zmage na letošnji dirki po Kataloniji razložil 36-letni Valverde, ki je na tej dirki zmagal že pred osmimi leti.

Slovenska kolesarja, ki nastopata za ekipo Bahrain Merida, tudi danes nista bila v ospredju. Janez Brajkovič je etapo končal na 67. mestu (+7:26), Domen Novak pa na 90. (+10:50).

Olimpijski prvak van Avermaet dobil domačo klasiko

V petek je bila na sporedu tudi enodnevna dirka svetovne serije E3 Harelbeke. Na 206 km dolgi preizkušnji je v ciljnem šprintu zmagal Belgijec, olimpijski prvak Greg van Avermaet, ki je ugnal rojaka Philippa Gilberta in Oliverja Naesena.

Četrtouvrščeni Avstralec Luke Durbridge (Orica-Scott) je za vodilno belgijsko trojko zaostal za kar 40 sekund, medtem ko se je eden od favoritov, aktualni svetovni prvak Slovak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), zapletel v enega od padcev in je dirko končal na 108. mestu (+10:05).

25. Božič najboljši Slovenec

Na dirki je nastopilo tudi šest slovenskih kolesarjev. Najbolje je s progo opravil Borut Božič (Bahrain-Merida), ki je bil 25. (+2:12), v istem času pa je na 34. mestu prišel njegov sovoznik v ekipi Bahrain-Merida Luka Pibernik, ki je bil 34., medtem ko tretji član bahrajnske ekipe David Per dirke ni končal. Tako kot ne Luka Mezgec (Orica-Scott) in Marko Kump (UAE Team Emirates), zato pa je bil na 79. mestu (+6:15) Kristjan Koren (Cannondale-Drapac).

KOLESARSTVO UCI WORLDTOUR

DIRKA PO KATALONIJI, 5. etapa

Valls-Lo Pot de Tortose, 182 km: 1. A. VALVERDE ŠPA 4:14:52 2. C. FROOME VB +0:13 3. A. CONTADOR ŠPA 0:13 4. M. GIMENEZ ŠPA 0:25 5. A. YATES VB 0:32 6. D. MARTIN IRS 0:46 67. J. BRAJKOVIČ SLO 7:26 90. D. NOVAK SLO 10:50 Skupni vrstni red po 5. etapi: 1. A. VALVERDE ŠPA 17:44:27 2. C. FROOME VB +0:21 3. A. CONTADOR ŠPA 0:47 4. M. S. GIMENEZ ŠPA 1:00 5. A. YATES VB 1:15 7. T. VAN GARDEREN ZDA 1:18 93. J. BRAJKOVIČ SLO 24:08 122. D. NOVAK SLO 35:52

DIRKA E3 HARELBEKE Končni vrstni red, 206 km: 1. G. VAN AVERMAET BEL 4:48:17 2. P. GILBERT BEL isti 3. O. NAESEN BEL čas 4. L. DURBRIDGE AVS +0:40 5. L. PÖSTLBERGER AVT 0:41 6. M. ANDERSEN DAN 0:52 7. S. COLBRELI ITA vsi 8. T. BOONEN BEL 9. D. VAN BAARLE NIZ isti 10. A. BETTIOL ITA čas ... 25. B. BOŽIČ SLO 2:12 34. L. PIBERNIK SLO 2:12 79. K. KOREN SLO 6:15 David Per, Luka Mezgec in Marko Kump so odstopili.

A. V.