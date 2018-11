Van Dijk v 91. minuti popeljal Nizozemce na finalni turnir

Čehi na sosedskem derbiju ugnali Slovake

19. november 2018 ob 22:50

Gelsenkirchen - MMC RTV SLO

Virgil van Dijk je veliki junak v Gelsenkirchnu. V 91. minuti je Nizozemski zagotovil točko proti Nemčiji (2:2) in s tem tudi nastop na finalnem turnirju Lige narodov. Francozi so končali na drugem mestu.

Pred mesecem dni so Nizozemci odpravili Nemce s 3:0 in svetovni prvaki iz leta 2014 so izpadli v ligo B. Selektor Joachim Löw je zelo pomladil ekipo že v četrtek v Leipzigu, ko so Nemci na prijateljski tekmi ugnali Ruse s 3:0. Tudi tokrat so imeli pred 40.000 gledalci na Veltins Areni do 85. minute vse pod nadzorom.

Udaren uvod elfa

Gostitelji so začeli sijajno. V 9. minuti je Serge Gnabry podaljšal podajo Tonija Kroosa naravnost do Tima Wernerja. Napadalec Leipziga je mojstrsko sprejel žogo, si jo podaljšal z glavo in z volejem z 20 metrov matiral Jasperja Cillessena. V 20. minuti je razigrani Kroos dvignil žogo prek obrambe tulipanov, Leroy Sane pa je z diagonalnim strelom z levico povišal na 2:0.

Nemci niso pretiravali s posestjo žoge (le 44 odstotkov v prvem polčasu), saj jih je to pokopalo na letošnjem mundialu v Rusiji. Še najlepšo priložnost v prvem delu so imeli Nizozemci v 34. minuti, ko je Daley Blind poslal predložek pred vrata, branilec Niklas Süle pa je nespretno posredoval, a je žoga zletela tik prek vrat.

Van Dijk na pravem mestu

Nizozemci so bili v izgubljenem položaju. Werner je imel po lepi podaji Gnabryja na nogi 3:0, a je z diagonalnim strelom malce zgrešil vrata. Löw je v igro poslal Marca Reusa, Thomasa Mülelrja in Leona Goretzko. V zadnjih minutah je elf popustil. Pet minut pred koncem je Goretzka izgubil žogo pred svojim kazenskim prostorom, Maarten de Roon je našel Quincyja Promesa, ki z roba kazenskega prostora zavrtinčil žogo tik ob vratnici v mrežo, Manuel Neuer je bil prekratek.

V zadnji minuti je rezervist Tonny Vilhena z desne strani podal pred vrata, kjer je Luuk de Jong z glavo podaljšal žogo pred vrata. Kapetan van Dijk jo je z volejem poslal v mrežo za veliko veselje Ronalda Koemana in njegovih izbrancev.

Koeman: Naš razvoj gre v pravo smer

"Seveda sem razočaran, ker smo prejeli gol tik pred koncem. Videl sem veliko pozitivnih stvari, večino tekme smo igrali zelo dobro. Že celotno leto se nam na koncu ne izide. Mladi igralci se morajo naučiti, kako zadržati prednost z 2:0. To so bile zelo pomembne izkušnje pred začetkom kvalifikacij za Euro 2020," je pojasnil Löw.

"Ko smo zaostajali z 0:2, sem od odmoru dejal, da bomo izenačili, saj sem pričakoval, da nam bo uspelo znižati na 1:2. Res izjemno, da bomo igrali še dve tekmi na finalnem turnirju. Naš razvoj gre v pravo smer," je bil navdušen junak finala Lige prvakov leta 1992 Koeman.

Na finalnem turnirju tudi Portugalci, Angleži in Švicarji

Z remijem so se na vrhu lestvice skupine 1 s sedmimi točkami izenačili s Francozi, v njihovo prid je odločil boljši izkupiček na medsebojnih tekmah (2:0 in 1:2). Nizozemci so se tako po odsotnosti na zadnjih dveh velikih tekmovanjih, evropskem prvenstvu 2016 in letošnjem svetovnem prvenstvu, na zaključnem turnirju pridružili Portugalski, Angliji in Švici.

Češka si je z zmago nad Slovaško v Pragi z 1:0 priigrala obstanek v skupini B. Iz skupine D je v skupino C po pričakovanju napredovala Makedonija, ki je s 4:0 (1:0) ugnala Gibraltar.

LIGA A, SKUPINA 1:

NEMČIJA - NIZOZEMSKA 2:2 (2:0)

Werner 9., Sane 20.; Promes 85., van Dijk 91.



Nemčija: Neuer, Rüdiger, Süle, Hummels, Kehrer, Kimmich, Kroos, Schulz, Werner (63./Reus), Gnabry (67./Müller), Sane (80./Goretzka).

Nizozemska: Cillessen, Tete, de Ligt, van Dijk, Blind, de Roon, F. de Jong, Wijnaldum (60./Vilhena), Promes, Depay, Babel (45./Dilrosun; 66./L. de Jong).

Sodnik: Ovidiu Alin Hategan (Romunija)

Vrstni red: Nizozemska in Francija po 7, Nemčija 2.

LIGA B, SKUPINA 1:

ČEŠKA - SLOVAŠKA 1:0 (1:0)

Schick 32.

Vrstni red: Ukrajina 9, Češka 6, Slovaška 3 točke.

SKUPINA 4:

DANSKA - IRSKA 0:0



Vrstni red: Danska 8, Wales 6, Irska 2 točki.

LIGA D, SKUPINA 1:

ANDORA - LATVIJA 0:0

RK: Sabala 38./Latvija



GRUZIJA - KAZAHSTAN 2:1 (0:0)

Merebašvili 59., Čakvetadze 84.; Omirtajev 90.



Vrstni red: Gruzija 16, Kazahstan 6, Latvija in Andora po 4.

SKUPINA 4:

MAKEDONIJA - GIBRALTAR 4:0 (1:0)

Bardhi 27., Nestorovski 67., 80., Trajkovski 92.

LIECHTENSTEIN - ARMENIJA 2:2 (1:1)

Buchel 44., Hasler 47.; Adamjan 9., Karapetian 85.



Vrstni red: Makedonija 15, Armenija 10, Gibraltar 6, Liechtenstein 4.

