Vegas tlakoval pot do zmage že v 35. sekundi

Marchessault zadel v prvi in zadnji minuti

17. maj 2018 ob 08:25

Las Vegas - MMC RTV SLO

Hokejisti Vegasa so na krilih Jonathana Marchessaulta in Marca Andrea Fleuryja drugič zapored premagali Winnipeg (4:2) in vodijo v finalni seriji Zahodne konference Lige NHL z 2:1.

27-letni napadalec Marchessault je na drugi tekmi zapored zabil dva gola, prvega že v 35. sekundi, Fleury pa je ustavil 33 od 35 strelov na svoja vrata. Winnipeg je izenačil na 1:1 v 26. minuti, vendar je že 12 sekund pozneje novince v ligi v vodstvo spet popeljal James Neal. Na 3:1 je v 28. minuti povišal Alex Tuch.

Upanje Kanadčanom je v 18. sekundi zadnje tretjine vrnil Mark Scheifele, nato pa je na led stopil Fleury, ki je ustavil vseh 16 poskusov Jetsov. Tri sekunde pred koncem je piko na i postavil Marchessault za peto domačo zmago zlatih vitezov na šestih tekmah v letošnji končnici. Marchessault je prvi v zgodovini, ki je zadel na isti tekmi konferenčnega finala v prvi in zadnji minuti. S 17 točkami v končnici je najučinkovitejši hokejist Vegasa.

Razmerje v strelih je bilo 35:30 v korist gostov.

Winnipeg, ki je pred tokratnim obračunom nasprotnike na gostujočih tekmah nadigral s 23:15, zaostaja prvič v letošnji končnici. Od leta 1975 so ekipe, ki so v končnici vodile z 2:1, napredovale v 81 odstotkov dvobojev.

Naslednja tekma bo v noči na soboto.

Zahodna konferenca, finale:



Tretja tekma:

VEGAS - WINNIPEG (2:1)

4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Marchessault 1., 60., Neal 26., Tuch 29.; Scheifele 26., 41.



Obrambe: Fleury 33; Helleybuyck 26.

Vzhodna konferenca, finale:



Četrta tekma, petek ob 2.00:

WASHINGTON - TAMPA BAY (2:1)

R. K.