Verbič in soigralci praznih rok, a z upanjem iz Skopja

Olympiacos zmagal v Beogradu

25. julij 2017 ob 22:16,

zadnji poseg: 25. julij 2017 ob 22:50

Skopje - MMC RTV SLO

Nogometaši Köbenhavna, za katere je Benjamin Verbič igral vso tekmo, so z 0:1 izgubili prvo tekmo 3. predkroga Lige prvakov proti Vardarju v gosteh.

Mož odločitve v Skopju je bil Jonathan Balotelli, ki je v 65. minuti po neuspelem izbijanju žogo pospravil za hrbet vratarja Robina Olsena.

Gostje so imeli žogo nekoliko več v nogah (52:48), a so bili domači, ki so v prejšnjem krogu izločili Malmö, nevarnejši. Streli v okvir vrat: 5:2.

Še do lepše prednosti so v Atenah prišli nogometaši moskovskega CSKA-ja, ki so z goloma Alana Dzagojeva in Pontusa Wernblooma AEK ugnali z 2:0.

Blizu napredovanju je tudi Olympiacos, ki je v Beogradu s 3:1 strl Partizan. Dva gola je dosegel napadalec iz Komorov El Fardou Ben Nabouhane.

EVROPSKI POKALI

LIGA PRVAKOV, 3. predkrog

PRVAKI, prve tekme, sreda ob 20.20:

MARIBOR - HAFNARFJÖRDUR (ISL)

Sodnik: Andris Treimanis (LAT)



QARABAG (AZR) - ŠERIF TIRASPOL 0:0

SLAVIJA PRAGA - BATE BORISOV 1:0 (1:0)

Škoda 20./11-m RK: Jablonski 19./Bate

VARDAR - KÖBENHAVN 1:0 (0:0)

Balotelli 65.

PARTIZAN - OLYMPIACOS 1:3 (1:1)

Kana 10.; Ben Nabouhane 6., 56., Emenike 90.

Sreda ob 16.00: ASTANA - LEGIA VARŠAVA

Ob 18.45: SALZBURG - RIJEKA (Črnic)

Ob 19.00: HAPOEL BER ŠEVA - LUDOGOREC

Ob 20.00: VIITORUL CONSTANTA - APOEL

Ob 20.45: CELTIC - ROSENBORG

NEPRVAKI, prve tekme:

AEK ATENE - CSKA MOSKVA 0:2 (0:1)

Dzagojev 45., Wernbloom 56.



STEAUA - VIKTORIA PLZEN 2:2 (1:1)

Budescu 37., Teixeira 61.; Krmenčik 23., Kopic 53.



Sreda ob 18.30:

DINAMO KIJEV - YOUNG BOYS



Ob 20.45:

NICE - AJAX



Ob 21.00:

CLUB BRUGGE - ISTANBUL BASAKSEHIR

Povratne tekme bodo 1. in 2. avgusta.

