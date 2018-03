Veteran Valverde z etapno zmago do skupnega vodstva

Mohorič zaostal tri minute in pol

22. marec 2018 ob 18:01

La Molina - MMC RTV SLO

Alejandro Valverde je dobil četrto etapo Dirke po Kataloniji, ki se je končala z vzponom do zimskošportnega središča La Molina. Prevzel je tudi skupno vodstfvo.

Kolesar Movistarja je na 170,8 kilometra dolgi preizkušnji med Llanarsom in La Molino v ciljnem vzponu ugnal Kolumbijca Egana Bernala (Sky) in Naira Quintano (Movistar), ki je zaostal šest sekund.

"To je bil zares zahteven dan. Vseskozi je bilo zelo mrzlo. Ekipa je delala odlično, Soler in Quintana sta me pripeljala v izvrsten položaj in moral sem le še končati njihovo delo. Zavedal sem se, da je Bernal zelo hiter v zaključkih etape. Zelo je nadarjen, vseeno pa mi je uspelo," je bil navdušen Valverde, ki bo 25. aprila dopolnil že 38 let.

Matej Mohorič (Bahrain-Merida), ki je prve tri etape končal med deseterico, je tokrat zasedel 35. mesto. Zaostal je tri minute in 23 sekund. Na enem zadnjih spustov je opozoril nase, ko si je v svojem značilnem slogu prikolesaril tudi več kot minuto prednosti pred tekmeci, ki pa so ga hitro ujeli pri naslednjem vzponu.

"Trudil sem se na zadnjem vzponu, toda noge niso bile takšne, da bi se lahko meril z najboljšimi hribolazci. Kljub temu pa sem zadovoljen s predstavo," je na Twitterju po etapi zapisal Mohorič.

Etapa se je odločila v zadnjih sedmih kilometrih, ko sta le Bernal in Pierre Latour (AG2R La Mondiale) lahko sledila napadu Valverdeja, Quintane in Marca Solerja. Bernal je zatem pogumno poskušal še z napadom, kar je bilo preveč za Solerja, Quintana in Valverde se nista dala, Španec pa je na koncu ugnal še mlajšega tekmeca iz Kolumbije.

Valverde, tudi zmagovalec druge etape, ima v skupni razvrstitvi 19 sekund prednosti pred Bernalom in 26 pred Quintano. Pred to etapo vodilni Belgijec Thomas De Gendt je zaostal na zadnjem vzponu na La Molino in končal šele kot 104. s 24 minutami zaostanka. Domen Novak je končal na 146. mestu (+24:18). Grega Bole ni štartal četrte etape.

V petek kolesarje čaka nova pirenejska etapa s tremi velikimi vzponi in spustom v cilj 212 km dolge preizkušnje.

4. etapa, Llanars-La Molina, 170 km: 1. A. VALVERDE ŠPA 4:25:54 2. E. BERNAL KOL isti čas 3. N. QUINTANA KOL +0:06 4. P. LATOUR FRA 0:23 5. T. PINOT FRA 0:53 6. M. SOLER ŠPA isti čas ... 35. M. MOHORIČ SLO 3:23 146. D. NOVAK SLO 24:18

Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. A. VALVERDE ŠPA 17:00:58 2. E. BERNAL KOL +0:19 3. N. QUINTANA KOL 0:26 4. P. LATOUR FRA 0:48 5. S. YATES VB 1:12 ... 34. M. MOHORIČ SLO 3:48 109. D. NOVAK SLO 26:05

A. G.