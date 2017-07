Vilerjev predložek končal v mreži za 3. predkrog LP

Maribor moral postaviti le še piko na i

19. julij 2017 ob 21:01,

zadnji poseg: 19. julij 2017 ob 23:13

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov iztržili remi z Zrinjskim (1:1), a jim je zmaga na prvi tekmi prinesla napredovanje v 3. predkrog Lige prvakov. Tam jih čaka islandska ekipa Hafnarfjördur.

Čeprav je bila popotnica s prve tekme odlična - slovenski prvaki so v gosteh slavili z 2:1 -, so se Mariborčani morali temeljito potruditi za neodločen izid, ki jim zagotavlja dodatne evropske tekme.

Zrinjski je Ljudski vrt utišal že v prvih minutah, ko je bil v prvi nevarni akciji gostov učinkovit Ognjen Todorović - ta je tako kot na prvi tekmi žogo poslal v mariborska vrata tudi na povratnem srečanju. V tej akciji sta v boju za žogo trčila Jasmin Handanović in Toni Jović, a norveški sodnik Ola Hobber Nilsen ni dosodil prekrška nad mariborskim vratarjem, pustil je prednost Zrinjskemu, Todorović pa je svoji ekipi priboril pomemben gol.

Maribor se je po uvodnem šoku pobral - v 24. minuti je žogo na sredini priboril Valon Ahmedi, ki jo je poslal naprej Luki Zahoviću, a žoge ni imel popolnoma pod nadzorom, tako da mu ni uspelo ogroziti vrat Zrinjskega. Mariboru pa se je sreča nasmehnila v 27. minuti, ko je Mitja Viler poskusil s predložkom z okoli 25 metrov, žoga pa je končala pod prečko gostujočih vrat.

Drugi polčas so spet napadalneje začeli gostje, ki so lovili gol priključka. V prvih sedmih minutah drugega dela so imeli dva lepa poskusa in kot, a terenske premoči niso kronali z zadetkom.

Mariborčani so prvo pravo priložnost v drugem polčasu imeli v 58. minuti. Ahmedi je prišel do odbite žoge, žogo je poslal Dinu Hotiću, ki pa mu je spodrsnilo, njegov strel tako ni bil natančen.

Dvojna mariborska menjava v 65. minuti je nekoliko razigrala domače nogometaše, a tudi Zrinjski ni popuščal. Predložek Ahmedija v 74. minuti je znova dobro izbil Pirić. Na drugi strani je bil dve minuti pozneje nekoliko prekratek Nemanja Bilbija, ki se je sam znašel pred Handanovićem.

Kapetan Maribora, Marcos Tavares, ki je vstopil v igro namesto Zahovića, je v 78. minuti imel odlično priložnost iz neposredne bližine, saj so igralci Zrinjskega pozabili nanj, a je po obratu z okoli osmih metrov meril nekaj centimetrov mimo desne vratnice Zrinjskega.

V 88. minuti je imel lepo priložnost Jasmin Mešanović, nekdanji igralec Zrinjskega, ki pa je na robu kazenskega prostora slabo zadel žogo.

Zrinjski je neuspešno lovil gol, ki bi jih popeljal v podaljšek, Mariborčani pa se veselijo napredovanja v nadaljnji krog Lige prvakov. Tam jih čaka islandski Hafnarfjördur, ki je bil boljši od Vikingurja. Ob uspehu v 4. predkrogu bodo Mariborčani igrali v Ligi prvakov, ob neuspehu pa v Evropski ligi.

Izjave po tekmi:

Darko Milanič, trener Maribora: "Izredno smo zadovoljni s tem, da smo v naslednjem krogu, da imamo še priložnosti za borbo na evropski sceni. To je bil naš cilj, ki smo ga uresničili. Igrali smo proti dobremu nasprotniku, trpeli na igrišču, bili obremenjeni, imel sem občutek, da nismo bili pravi. A uspelo nam je, fantje si zaslužijo čestitke, ekipa je naredila, kar je morala, veliko dobrih stvari že na gostovanju, danes pa so se nam že po prvi podaji malo tresle noge. Malo smo izgubili samozaupanje, ko je prišlo do nekaj napačnih podaj. V prvem polčasu smo imeli po desni strani nekaj težav, ki jih nismo dobro rešili, v drugem polčasu je bilo potrebno fante postaviti na noge. Morali smo biti potrpežljivi, načrt je bil, da pokažemo več energije, saj nismo dovolj sprintali, preprosto smo bili preveč pasivni. Kljub temu, da je imel nasprotnik pobudo na igrišču, smo se branili brez težav, pred našim golom ni gorelo, dobro smo se ubranili. Tudi v naslednjem krogu moramo biti boljši in takšni tudi bomo. Ta teden se bomo na novega nasprotnika pripravili, morali bomo biti bistveno boljši. Fantje imajo vso podporo, sploh tisti, ki so zelo 'zeleni' na evropskem področju. Pred Islandci ne sme biti nobene arogance, prepotentnosti, biti moramo realni, v naslednjih dneh bomo dodobra analizirali njihovo igro."

Blaž Slišković, trener Zrinjskega: "Mi smo danes dobro predstavili svoj kraj in klub, prikazali lep nogomet. Tekma je tekla, tako kot smo si želeli, zadeli smo kmalu na začetku, nadzirali igro, igrali kakovostno prvi polčas. Maribor ni želel ničesar prepustiti naključju, čakal je na naše napake in z izenačujočim zadetkom napredoval. Prikazali smo dobro igro, ni pa nam uspelo zmagati. To je nogomet, naše napake ne zmanjšujejo kakovosti Maribora, ki ima izkušnje, zato še enkrat čestitke gostiteljem. Vse naše težave so se začele, ko je v igro vstopil Marcos Tavares, to je njihov 'joker', legenda kluba, zato tudi pred tekmo nisem pričakoval prevelikih sprememb v začetni postavi Maribora, bodo pa morali v prihodnje prikazati še boljšo igro, saj tudi Islandci igrajo dober in kakovosten nogomet."

Liga prvakov, 2. predkrog, povratne tekme

MARIBOR - Zrinjski Mostar 1:1 (1:1) 2:1

10.000; Viler 27.; Todorović 7.

Maribor: Handanović, Palčič, Rajčević, Šuler, Viler, Kabha, Pihler, Hotić (65./Mešanović), Ahmedi, Bajde, Zahović (66./Tavares).



Zrinjski: Pirić, Galić, Jakovljević, Katanec, Stojkić, Perišić (70./Ćavar), Pezer (86./Mulahusejnović), Filipović (81./Filipović), Todorović, Bilbija, Jović.

Sodnik: Ola Hobber Nilsen (NOR)

Ostale današnje tekme:

Dudelange (LUKS) - APOEL 0:1 (0:1) 0:1

ROSENBORG - DUNDALK * 2:1 (1:1) 1:1

KÖBENHAVN - Žilina 1:2 (0:1) 3:1

Verbič (Köbenhavn) je igral vso tekmo in v 48. minuti zadel 11-m.



Kukësi - ŠERIF TIRASPOL 1:0 (2:0) 0:1

LUDOGOREC - Žalgiris 4:1 (1:1) 1:2

SALZBURG - Hibernians 3:0 (2:0) 3:0

CELTIC - Linfield 4:0 (1:0) 2:0

LEGIA - Mariehamn 6:0 (3:0) 3:0

Ob 21.15:

HONVED (MAD) - HAPOEL BER ŠEVA 1:2

V krepkem tisku so izidi prve tekme.

S. J.