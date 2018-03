Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Poleti v Planici vsako leto veljajo za enega največjih športnih dogodkov pri nas. Foto: Goran Rovan Dodaj v

Vstopnice za Planico prodali v kar 31 državah

Dogodek pod Poncami je dogodek svetovne razsežnosti

20. marec 2018 ob 13:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nov planiški spektakel v smučarskih poletih je tik za ovinkom, glas Planice pa se uspešno širi po svetu tudi v tem letu.

Vstopnice za planiško prireditev so bile prodane v kar 31 državah tega sveta, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Planiški spektakel že od samega začetka dogodka presega slovenske meje, število držav, ki jih zanima Planica in smučarski skoki pa iz leta v leto narašča.

Letos so bile vstopnice prodane v kar 31 različnih državah sveta od ZDA preko Portugalske, Belgije, Izraela, Estonije in Romunije do Turčije, Ukrajine in Rusije.

Dogodek svetovne razsežnosti

Prodaja vstopnic v 31 različnih držav sveta je dokaz, da ima dogodek pod Poncami svetovne razsežnosti in je nedvomno ogromen promotor smučarskih skokov, saj se z glasom Planice po svetu širi tudi glas smučarskih skokov in v zadnjem obdobju nordijskega smučanja na sploh. Planica bo ta teden prizorišče finala svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Planiški konec tedna, spored

Četrtek:

09.00: Uradni trening

10.00: Uradni trening

11.00: Kvalifikacije

19.30: Otvoritvena slovesnost v Ratečah

Petek:

14.00: Poskusna serija

15.00: Prva serija, sledi finalna serija

Sobota:

09.00: Ekipna tekma, poskusna serija

10.00: Prva serija, sledi finalna serija

Nedelja:

09.00: Poskusna serija

10.00: Prva serija, sledi finalna serija

M. L.