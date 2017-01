Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Washingtona se veselijo 30. zmage v sezoni. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Washington skočil na vrh Lige NHL

Columbus doma nemočen

20. januar 2017 ob 08:15

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Washingtona so zavzeli vrh lestvice celotne Lige NHL, tokrat so visoko premagali St. Louis s 7:3.

Med strelce se je vpisalo sedem hokejistov, med katerimi je bil tudi Justin Williams. Na turneji

Washingtona so tudi očetje igralcev Washingtona, kar je očitno podžgalo tudi Williamsa (ki je bil prvak z Los Angelesom): "Star sem 35 let in še vedno hočem impresionirati svojega očeta. Videl sem ga na tribuni, dobro sem se počutil, gotovo je srečen."



Prej vodilni Columbus je doma klonil pred Ottawo (2:0). Mike Condon je za zmagovalce ustavil vseh 42 strelov.

Liga NHL, tekme 19. januarja:

NY ISLANDERS - DALLAS 3:0

COLUMBUS - OTTAWA 0:2

TORONTO - NY RANGERS 2:5

ST. LOUIS - WASHINGTON 3:7

MINNESOTA - ARIZONA 4:3

CALGARY - NASHVILLE 3:4

ANAHEIM - COLORADO 2:1

SAN JOSE - TAMPA BAY 2:1



Tekme 20. januarja:

BOSTON - CHICAGO

BUFFALO - DETROIT

CAROLINA - PITTSBURGH

NEW JERSEY - MONTREAL

EDMONTON - NASHVILLE

VANCOUVER - FLORIDA

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 46 27 13 6 60 OTTAWA SENATORS 43 24 15 4 52 BOSTON BRUINS 48 23 19 6 52 TORONTO MAPLE LEAFS 43 21 14 8 50 FLORIDA PANTHERS 47 20 18 9 49 TAMPA BAY LIGHTNING 47 21 21 5 47 DETROIT RED WINGS 45 20 19 6 46 BUFFALO SABRES 44 17 18 9 43 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 45 30 9 6 66 COLUMBUS BLUE JACKETS 44 30 10 4 64 PITTSBURGH PENGUINS 44 28 11 5 61 NEW YORK RANGERS 46 29 16 1 59 PHILADELPHIA FLYERS 46 22 18 6 50 CAROLINA HURICANES 44 21 16 7 49 NEW JERSEY DEVILS 46 19 18 9 47 NEW YORK ISLANDERS 43 18 17 8 44 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 44 29 10 5 63 CHICAGO BLACKHAWKS 47 28 14 5 61 ST. LOUIS BLUES 46 23 18 5 51 NASHVILLE PREDATORS 45 21 17 7 49 DALLAS STARS 47 19 20 8 46 WINNIPEG JETS 48 21 23 4 46 COLORADO AVALANCHE 43 13 29 1 27 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS 48 26 13 9 61 SAN JOSE SHARKS 46 28 16 2 58 EDMONTON OILERS 47 25 15 7 57 CALGARY FLAMES 48 24 21 3 51 LOS ANGELES KINGS 45 22 19 4 48 VANCOUVER CANUCKS 46 21 19 6 48 ARIZONA COYOTES 45 13 26 6 32

S. J.