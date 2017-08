Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zdravko Mamić, ki je vrsto let v sporu z najbiolj zvestimi navijači Dinama, je bil že večkrat napaden. Nazadnje so ga sunili v vodo na otoku Hvaru. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zdravko Mamić ranjen v strelskem napadu v Hercegovini

Napadalec ga je ustrelil v nogo

22. avgust 2017 ob 13:56

Zagreb - MMC RTV SLO

Zdravko Mamić, nekdanji direktor Dinama, zdaj pa uradno svetovalec tega nogometnega kluba iz Zagreba , je bil ranjen s strelnim orožjem pri Tomislavgradu, poroča večina hrvaških medijev.

Jutranji list piše, da je bil Mamić na grobu svojega očeta v Hercegovini, ko je iz grma nenadoma skočil maskirani napadalec. Ustrelil ga je v nogo. Mamića so takoj prepeljali v bolnišnico in ni v smrtni nevarnosti. Policija naj bi lovila dva napadalca.

Kontroverzni Mamić je pod preiskavo hrvaškega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Sumijo ga, da je med letoma 2007 in 2015 oškodoval klub za najmanj devet milijonov evrov. Gre za tretjo preiskavo proti Mamiću, ki je bil že dvakrat v priporu.

Zdravka Mamića, njegova brata Zorana in sina Maria, nekdanjega glavnega direktorja Dinama Damirja Vrbanovića ter še dva podjetnika iz hrvaške Istre sumijo združevanja v kriminalno združbo, katere cilj so bile zlorabe v gospodarskem poslovanju. V protikorupcijskem uradu sumijo, da je bila sedmerica vključena v kazniva dejanja v podjetjih v več državah, od Velike Britanije in Švice do Belizeja, Združenih arabskih emiratov, ZDA in še nekaterih. Podpisovali naj bi fiktivne pogodbe za neobstoječe storitve pri kupovanju ali prodaji igralcev. Podjetja so potem izstavljala fakture za neobstoječe storitve, ki jih je Dinamo plačeval. Sumijo, da so na ta način oškodovali Dinamo za najmanj devet milijonov evrov.

Zdravka Mamića bremenijo tudi, da je z bratom Zoranom, Vrbanovićem in Milanom Pernatom iz davčne uprave oškodoval Dinamo za najmanj 117,8 milijona kun (15,5 milijona evrov), državni proračun pa za najmanj 12,2 milijona kun (1,6 milijona evrov). Poleg tega naj bi prek podjetij iz davčnih oaz oškodovali Dinamo za najmanj deset milijonov evrov in pol milijona funtov.

R. K.