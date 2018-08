Že v osmini finala trije prvoligaški pari - v Stožice prihaja Triglav

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Branko Ilić in Luka Majcen sta se srečala že pred osmimi dnevi v Kranju, ko je Olimpija odpravila Triglav s 4:0. Ekipi se bosta v Stožicah pomerili 12. septembra v četrtfinalu pokala, kjer zmaji branijo naslov. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Pokal: Naprej vsi prvoligaši; 12 golov Kopra na Jesenicah Dodaj v

20. avgust 2018 ob 15:37

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Na Brdu pri Kranju so izžrebali pare drugega kroga Pokala Slovenije. Dvanajstim zmagovalcem tekem prvega kroga so se pridružili še Domžalčani, Ljubljančani, Mariborčani in Velenjčani. Že v drugem krogu bodo na sporedu trije prvoligaški obračuni.

Žreb je opravil Martin Koželj, novi sekretar Nogometne zveze Slovenije. Mura bo v Fazaneriji gostila velenjski Rudar, Triglav se bo v Stožicah pomeril z branilko naslova Olimpijo, Celjani pa se bodo srečali s Krškim.

Gorica bo gostovala v bližnjih Vipolžah, Aluminij se odpravlja na Prevalje, Bravo pa bo gostil Mariborčane. Ivančna Gorica bo skušala presenetiti Domžale. Na Bonifiki se bodo za četrtfinalno vozovnico pomerili Koprčani in Lendavčani.

Srečanja drugega kroga pokalnega tekmovanja bodo predvidoma odigrana 12. septembra.

Osmina finala, sreda, 12. septembra:

BRDA - GORICA



MURA - RUDAR VELENJE



OLIMPIJA - TRIGLAV



KOROTAN PREVALJE - ALUMINIJ



CELJE - KRŠKO



BRAVO - MARIBOR



IVANČNA GORICA - DOMŽALE



KOPER - NAFTA 1903

