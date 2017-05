Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Washingtona so po zaostanku s 3:1 serijo izenačili na 3:3. Foto: Reuters Prvič, nikoli še nisem zaigral na sedmi tekmi v končnici. Drugič, nikoli se mi še ni uspelo prebiti čez drugi krog končnice. Dobro vem, koliko bi mi zmaga na sedmi tekmi in preboj v konferenčni finale pomenil. Ne le meni, tudi vsem soigralcem. T. J. Oshie T. J. Oshie je v prvi tretjini načel mrežo Marca-Andreja Fleuryja, ki je moral po plošček v svoj gol do konca tekme še štirikrat. Foto: Reuters Sidney Crosby, prvi zvednik Pittsburgha (desno), je le teden dni zatem, ko je doživel pretres možganov - zaradi slednjega je tudi izpustil četrto tekmo polfinalne serije -, ob koncu prve tretjine šeste tekme silovito trčil v ogrado. Kanadčan se je stežka pobral, navijači so bili zaskrbljeni, a k sreči ni prišlo do novega pretresa možganov ali kakšne druge poškodbe, tako da je lahko kapetan gostiteljev srečanje nadaljeval. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Žilavi Washington v Pittsburghu izsilil sedmo tekmo

Odločilna tekma bo v sredo v ameriški prestolnici

9. maj 2017 ob 07:39

Pittsburgh - MMC RTV SLO

Hokejisti Washingtona so v Pittsburghu suvereno dobili šesto tekmo polfinala Vzhoda (2:5) v Ligi NHL. Potnika v finale bo dala sedma tekma, ki bo v sredo v ameriški prestolnici.

Gostitelji na šesti tekmi niso bili dorasel nasprotnik. Poznala se jim je utrujenost, nezbranost pri organiziranju napadov, imeli so veliko težav pri prenosu ploščka iz obrambne tretjine.

Vse to je bila voda na mlin gostom, ki so igrali odlično in sedem minut pred koncem vodili že z 0:5. Pittsburgh je v zadnjih minutah z dvema zadetkoma poskrbel zgolj za lepotni popravek rezultata.

Oshie začel goleado Washingtona

Washington, ki je v preteklosti večkrat kotiral zelo visoko, nato pa svoje navijače v končnici bridko razočaral - vedno je prav Pittsburgh predstavljal previsoko oviro - tokrat na šesti tekmi ničesar ni prepustil naključju. Varovanci Barryja Trotza so povedli v 13. minuti, ko so izkoristili power play po izključitvi Sidneyja Crosbyja. Šah mat v treh potezah: Jevgenij Kuznecov je podal Nicklasu Backstromu, ta je hitro zaposlil T. J-ja Oshieja, ki je s strelom iz zapestja hladnokrvno premagal Marca-Andreja Fleuryja. Vodstvo je Washington podvojil v drugi tretjini, ko je Andre Burakovsky najprej ukradel plošček Ronu Hainseyju na levi strani, nato pa oddrsal proti golu, kjer je iz bližine zadel za 2:0.

Pittsburgh doživel kolaps sistema

V zadnji tretjini je sledil pravi potop 'Penguinsov'. Najprej je Backstrom s strelom iz zapestja že po 16 sekundah igre zadel pod prečko na Fleuryjevo lovilko, v 52. minuti je v igri z igralcem več po podaji Matta Niskanena z modre črte zadel John Carlson, 'petarda' je odjeknila le nekaj sekund pozneje, ko se je med strelce še drugič vpisal Burakovsky. 22-letni Šved avstrijskih korenin je oddrsal v protinapad, spretno zadržal plošček in rutinirano zadel za 0:5. Poraz domače ekipe sta v zaključku tekme nekoliko omilila Jake Guentzel in Jevgenij Malkin. Prvi je po Crosbyjevi podaji - to je bila njegova 97. podaja v končnicah, s čimer je podrl klubski rekord Maria Lemieuxa - plošček v mrežo poslal med nogama vratarja Bradena Holtbyja, drugi je končni izid postavil po odbitem strelu.

Trotz: Zdaj se le še zabavamo

"Prvič, nikoli še nisem zaigral na sedmi tekmi v končnici. Drugič, nikoli se mi še ni uspelo prebiti čez drugi krog končnice. Dobro vem, koliko bi mi zmaga na sedmi tekmi in preboj v konferenčni finale pomenil. Ne le meni, tudi vsem soigralcem," je bil po tekmi kratek in jedrnat strelec prvega zadetka Oshie. Njegov trener Trotz je dodal: "Od tretje tekme igramo zelo umirjeno. Zdaj se le še zabavamo."

Odločilna sedma tekma bo v noči s srede na četrtek. Zmagovalec se bo v konferenčnem finalu za nastop v finalu Stanleyjevega pokala pomeril z zmagovalcem serije med New York Rangersi in Ottawo.

Liga NHL, končnica, Vzhod, polfinale

PITTSBURGH - WASHINGTON 3:3

2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Guentzel 57., Malkin 58.; Oshie 13., Burakovski 27., 53., Backstrom 41., Carlson 52.

Obrambe: Fleury 26; Holtby 18.

Torek:

NY RANGERS - OTTAWA 2:3

Zahod, polfinale



Sreda:

ANAHEIM - EDMONTON 3:3

NASHVILLE - St. Louis 4:2

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak