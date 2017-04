Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zlatan Ibrahimović

24. april 2017 ob 10:48

Manchester - MMC RTV SLO

Ni novica, da sem se poškodoval. Kar nekaj časa me ne bo v nogometu. Toda to bom prebrodil tako kot vse drugo in se vrnil še močnejši. Že do zdaj sem igral z eno nogo, torej to ne bi smelo predstavljati težav.

Nekaj je gotovo. Jaz se bom odločil, kdaj bom končal in nihče drugi. Niti slučajno ne bom obupal. Kmalu se vidimo.

Po hudi poškodbi kolena na četrtkovi tekmi četrtfinala Evropske lige proti Anderlechtu (2:1 po podaljšku) so mnogi zvezdniku Manchester Uniteda Zlatanu Ibrahimoviću napovedali konec kariere. Toda 35-letnik se ne namerava posloviti. "Ibra" je na Instagramu objavil fotografijo poškodovanega kolena.

Rdeči vragi so tudi po Švedovi zaslugi še vedno v igri za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov. V četrtek zvečer jih čaka izjemno pomemben mestni derbi z Manchester Cityjem na stadionu Etihad, BBC.

A. G.