Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Po tretjem mestu na januarskem svetovnem prvenstvu v Franciji se slovenski rokometaši tudi na evropsko prvenstvo na Hrvaško odpravljajo z visokimi cilji. Foto: BoBo "Imel sem veliko težav. Ne spim. 24 ur na dan razmišljam o tem, kako izbrati najboljše rešitve," je o selektorskih "mukah" dejal Veselin Vujović. Foto: BoBo Jure Dolenec je nosilec igre v napadu na položaju desnega zunanjega. Pred mesecem dni je opravil artroskopijo kolena, zdaj pa bije bitko s časom, da bi še pravočasno okreval do evropskega prvenstva. Foto: Reuters Sorodne novice Vujovićev širši seznam z Bombačem, a brez Poteka Dodaj v

Znanih 21 rokometašev za "misijo Hrvaška"; Dolenec in Henigman bijeta bitko s časom

Slovenci bodo odigrali tri pripravljalne tekme

15. december 2017 ob 12:04,

zadnji poseg: 15. december 2017 ob 12:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović je objavil spisek 21 igralcev, ki bodo 26. decembra v Zrečah začeli priprave pred januarskim evropskim prvenstvom na Hrvaškem.

S prvotnega seznama 28 so odpadli Dean Bombač (Kielce), Klemen Ferlin (Gorenje), Gregor Potočnik (Gorenje), Mario Šoštarič (Pick Szeged), Aleks Vlah (Koper), Matic Verdinek (Gorenje) in Matic Suholežnik (Celje PL). Že prej je Vujović zaradi poškodb prečrtal v zadnjih letih standardna reprezentanta Davida Miklavčiča (Zagreb) in Vida Poteka (Meškov Brest).

Z Dolencem in Henigmanom bi bili v polni postavi

Na seznamu 21 sta vprašljiva Jure Dolenec in Nik Henigman, ki po poškodbi (artroskopiji) kolena bijeta bitko s časom. "Dolenec okreva hitreje od pričakovanj. Ima veliko željo, da bi zaigral na evropskem prvenstvu. Tudi poškodba Henigmana je takšna, da bi se lahko vrnil pravočasno. Zdravniki pravijo od tri do štiri tedne. Upamo, da jima uspe, saj bi bili potem v polni postavi. Vsekakor imamo v reprezentanci atmosfero in kemijo, ohranili smo okostje ekipe iz Francije. Spremembe so minimalne in to je naša prednost. Vsi komaj čakamo, da se priprave začnejo," je ob izboru dejal selektor Vujović.

Medved dobil prednost pred Kodrinom

V nadaljevanju pa je Vujović podrobneje pojasnil, da se je pri vratarjih odločil za preverjeno trojko Matevž Skok, Urh Kastelic in Urban Lesjak, ki so svojo nalogo že dobro opravili na svetovnem prvenstvu v Franciji. V igri je bil tudi Klemen Ferlin, a s svojimi igrami preveč niha. Pri krilih je poleg standardnih Blaža Janca, Gašperja Marguča ("najboljši krilni par v Evropi") in Darka Cingesarja tokrat Vujović izbral Nika Medveda namesto Tilna Kodrina. "Medved je fizično močnejši od Kodrina v igri v obrambi na položaju pet," je pojasnil Vujović.

Položaj desnega zunanjega zaradi poškodb problematičen

In nadaljeval: "Na zunanjih položajih me veseli, da se Borut Mačkovšek dviga v formi. Dolgo je bil poškodovan. Jan Grebenc je spremenljive forme in ne igra na ravni, kakršno pričakujem od njega, a je boljši od Gregorja Potočnika. Zaradi izkušenj sem vključil še Sašo Barišiča Jamana in upam seveda, da Henigman, ki je zaradi višine in teže za nas zelo pomemben igralec, pravočasno okreva. Če bi šel na poseg deset, 15 dni prej, bi zagotovo okreval. Na srednjem zunanjem so Marko Bezjak, Miha Zarabec in Patrik Leban. Prva dva sta odlično odigrala svetovno prvenstvo, tretjemu sem dal prednost pred Jako Malusom in Deanom Bombačem. Položaj desnega zunanjega je nekoliko problematičen, ker se je Vid Kavtičnik vrnil po poškodbi in mu koleno pogosto zateče. Žiga Mlakar je odlično začel sezono, a se je nato poškodoval, zdaj pa potrebuje čas, da se vrne v formo. Prepričan sem, da mu bo uspelo. Dodali smo še Nejca Cehteta, ki je levičar, ima v Velenju veliko minutažo. Tukaj je, če kdo izmed trojke Dolenec, Mlakar in Kavtičnik ne bo mogel na prvenstvo."

V igri ena na ena je Leban najmočnejši igralec na srednjem zunanjem

Vujović je tudi pojasnil, zakaj je dal prednost Lebanu pred Malusom in Bombačem: "Ko gre za igro ena na ena, je Leban naš najmočnejši igralec na položaju srednjega zunanjega, močnejši tudi od Zarabca in Bezjaka. Je igralec, ki ima potrebno kakovost in mirnost, da v težkih trenutkih izbere najboljšo možnost. Malus je perspektiven igralec evropskega formata, a on še ni izoblikovan. Ali je srednji ali levi zunanji? Za takšna tekmovanja potrebuješ izoblikovane igralce. Poleg tega bi ga moral menjati v obrambi. Odločile so nianse. Kar se tiče Bombača, je že nekaj časa zunaj reprezentance, v tem času pa so ga prehiteli drugi igralci. Mislim, da ne igra dobro niti v Kielcah. Bombač je vrhunski igralec, a v tem trenutku so Bezjak, Zarabec in Leban v prednosti."

Enkrat z Iranom, dvakrat s Srbijo

Reprezentanca se bo zbrala 26. decembra v Zrečah, kjer bo ostala vse do odhoda na Hrvaško. Slovenci bodo odigrali tri pripravljalne tekme, in sicer 4. januarja proti Iranu (Dol pri Hrastniku), 9. (Murska Sobota) in 10. (Velenje) januarja pa še dve tekmi proti Srbiji. Na evropsko prvenstvo bo 12. januarja zjutraj odpotovalo 16 rokometašev.

Za uvod prvenstva 13. januarja proti Makedoniji

Slovenija bo v prvem delu prvenstva igrala v skupini C, kjer bodo v Zagrebu njeni nasprotniki Makedonija (13. januar), Nemčija (15. januar) in Črna gora (17. januar). "Igramo s fizično izjemno močnimi reprezentancami, zato sem tudi sam izbral igralce, ki so fizično močni in izkušeni. Mladi namreč lahko hitro pregorijo v želji. Vsekakor pa menim, da imamo kakovost in moč, da z zmago nad Makedonijo uspešno začnemo prvenstvo," je sklenil Vujović.

Drugi del v Varaždinu

V drugi del, ki bo v Varaždinu, napredujejo najboljše tri reprezentance, ki se križajo z najboljšo trojko iz skupine D, v kateri so Danska, Španija, Madžarska in Češka. Prvi dve ekipi iz skupine II napredujeta v polfinale, tretja bo igrala za 5. mesto.

SEZNAM ZA PRIPRAVE

Vratarji: Urh Kastelic (Zagreb), Urban Lesjak (Celje PL) in Matevž Skok (Zagreb);

Desna krila: Blaž Janc (Kielce) in Gašper Marguč (Veszprem);

Desni zunanji: Nejc Cehte (Gorenje), Jure Dolenec (Barcelona), Vid Kavtičnik (Montpellier) in Žiga Mlakar (Celje PL);

Srednji zunanji: Marko Bezjak (Magdeburg), Patrik Leban (Nexe Našice) in Miha Zarabec (Kiel);

Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Igor Žabič (Wisla);

Levi zunanji: Saša Barišič Jaman (Nexe), Jan Grebenc (Gorenje), Nik Henigman (Ribnica) in Borut Mačkovšek (Celje PL);

Leva krila: Darko Cingesar (Pauc) in Niko Medved (Gorenje).

Aleš Vozel, @vozela1