ACH Volley po treh letih znova pokalni zmagovalec

Že v četrtek se bosta ekipi spet pomerili

23. december 2017 ob 17:19,

zadnji poseg: 23. december 2017 ob 19:55

Hoče - MMC RTV SLO, STA

V finalu odbojkarskega Pokala Slovenije za moške je ACH Volley s 3:1 premagal Calcit Volley. Kamničani so bili zmagovalci tega tekmovanja v zadnjih dveh sezonah.



Calcit je še v sredo igral na Korziki v drugem krogu Pokala CEV, v polfinalu pa je v petem nizu s 15:13 le strl odpor Triglava. ACH je na drugi strani s 3:0 premagal Hoče.

V prvem nizu je bil izid izenačen kar 14-krat, večinoma pa so bili v prednosti Kamničani, ki so med drugim vodili s 14:11, 15:12 in 21:19. Toda v končnici niza so bili bolj zbrani ljubljanski odbojkarji, ki so na servis Petra Đirlića prišli do vodstva z 22:21 in izkoristili tretjo zaključno žogo za zmago s 26:24.

Drugi niz je bil izenačen le do četrte točke, nadaljevanje pa je bilo v znamenju aktualnih državnih prvakov, ki so izkoristili slabši sprejem kamniške ekipe. Do odločilne prednosti so prišli na servis Matica Videčnika, ki je zadnji dve sezoni nosil dres Calcita Volleyja, pobegnili so za osem točk (14:6). Na koncu je bilo 25:19.

Tudi tretji niz se ni začel po željah Kamničanov, ki so imeli še naprej težave pri sprejemu in posledično tudi v napadu. Zaostajali so že s 3:10 in 4:11, a se niso predali in naredili preobrat za vodstvo s 15:14. Pozneje so ušli za štiri točke (23:19) in niz dobili s 25:20.

Na začetku četrtega niza je ACH povedel z 12:8, na drugi tehnični odmor odšel s prednostjo sedmih točk in se po zmagi s 25:18 veselil nove lovorike. Za zmagovalce je to jubilejni deseti pokalni naslov, Kamničani pa so ostali pri treh.

Ekipi se bosta kmalu spet pomerili. V četrtek bo v dvorani Tivoli na sporedu tekma v okviru Srednjeevropske lige, štela pa bo tudi za četrti krog državnega prvenstva.

Finale:

CALCIT VOLLEY - ACH VOLLEY

1:3 (-24, -19, 20, -18)

700 gledalcev

Calcit Volley: Pereira 12, Hribar, Golob, Novljan 2, Ratek, Gil 2, Vidmar 15, Okroglič 5, Štaleker 8, Kvas, Lakner 2, Kotnik 11, Štembergar Zupan 2, Lazar.

ACH Volley: Flajs, Đirlić 15, Babkov 11, Kovačič, Purič 14, Pavlovič, Satler, Pleško, Brulec 5, Planinc, Kök 3, Mihajlovič 1, Pokeršnik 9, Videčnik 10.

Polfinale:

CALCIT VOLLEY - Triglav Kranj

3:2 (-23, 15, -25, 19, 13)

Štalekar 20, Okroglič 14, Pereira 13; Bregant in Rezar 14, Mali 13.



ACH VOLLEY - Hoče

3:0 (22, 21, 18)

Đirlić 12, Babkov in Videčnik po 10; Mantha 14.



Dozdajšnji zmagovalci slovenskega pokala:

1991/92 Vileda Maribor

1992/93 Salonit Anhovo

1993/94 Vileda Maribor

1994/95 Maribor

1995/96 Salonit Anhovo

1996/97 Salonit Anhovo

1997/98 Fužinar

1998/99 Fužinar GOK Igem

1999/00 Salonit Anhovo

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Salonit Anhovo

2002/03 Salonit Anhovo

2003/04 Salonit Anhovo

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Prevent Gradnje IGM

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley Bled

2008/09 ACH Volley Bled

2009/10 ACH Volley Bled

2010/11 ACH Volley Bled

2011/12 ACH Volley Ljubljana

2012/13 ACH Volley Ljubljana

2013/14 Salonit Anhovo

2014/15 ACH Volley

2015/16 Calcit Volleyball

2016/17 Calcit Volleyball

2017/18 ACH Volley

M. R.