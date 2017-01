ACH Volley v četrtek proti "poljskim milijonarjem"

Poljska ekipa sestavljena iz zvezdnikov

18. januar 2017 ob 17:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji ACH Volleyja bodo v četrtek odigrali tretjo tekmo v Ligi prvakov. V Stožicah bodo gostili Skra Belchatow, poljske milijonarje, ki pa jim v letošnji sezoni ne gre po načrtih.

Poljaki so v Evropi letos še brez zmage. Na drugi strani imajo Ljubljančani tri točke, potem ko so z 2:3 izgubili v Modeni, so doma z istim izidom ugnali Craiovo.

Tekma, ki se bo začela ob 18. uri, bo dala bolj resne odgovore, na kaj Ljubljančani v skupini D sploh lahko računajo. Zmaga bi dokazala, da so resni kandidati za napredovanje, poraz pa bi najbrž pomenil, da je realnost boj za tretje mesto, ki je bil nekakšen cilj pred začetkom skupinskega dela.

Belchatow je favorit

"Kdo je favorit v tej tekmi, ni nobenega dvoma, ne glede na to, da je v prvih dveh krogih dvakrat izgubil, je to Belchatow. Vemo, kakšno ekipo ima, vemo, kakšne cilje ima, tako da kljub naši odlični formi in dejstvu, da igramo na domačem igrišču, ne moremo trditi, da ni favorit. V zadnjem času je tudi izboljšal formo, podrobno ga spremljam v domačih tekmovanjih. V pokalu je izgubil v finalu proti Zaksi, v prvenstvu pa igra zelo dobro. Ima 14 enakovrednih igralcev, vsak v ekipi lahko zamenja vsakega," se kakovosti tekmecev zaveda trener ACH Volleyja Zoran Kedačič, ki pa kljub temu ne meče puške v koruzo.

Igralci bodo naredili vse

"Za nas bo ta tekma velik izziv. Svoje igralce dobro poznam. Vem, da bodo pokazali borbenost, da bodo naredili vse, da zagrenijo življenje Poljakom in oplemenitijo točke, ki so jih do zdaj osvojili. Naš adut bo sproščenost, mislim, da je na naših igralcih manj pritiska kot na Poljakih. Mi enostavno nimamo česa izgubiti, tekmecev pa se ne bojimo. Odločilna bosta servis in sprejem. Njihove srednje blokerje moramo oddaljiti od mreže in zaustaviti njihov prodoren servis," je dejal Kedačič, ki je zelo zadovoljen s formo svojih fantov in pristopom, ki ga kažejo na treningih in na tekmah.

Poljaki imajo ekipo, polno zvezdnikov. V njihovih vrstah igrata najbrž najboljša poljska igralca zadnjih let, Mariusz Wlazly je bil celo izbran za najboljšega igralca zadnjega svetovnega prvenstva, na katerem so Poljaki doma osvojili zlato kolajno, veliko zaslug za to pa ima tudi njegov soigralec na korektorskem mestu Bartosz Kurek. Na mreži in pri servisu svojo vlogo odlično opravlja srbski reprezentant Srečko Lisinac, od tujcev sta v ekipi še argentinski organizator igre Nicolas Uriarte in bolgarski sprejemalec Nikolaj Penčev. Poljska reprezentanta sta še Michal Winiarski in Karol Klos, tudi drugi igralci pa so že igrali za poljsko reprezentanco oziroma njene mlajše selekcije.

Kozamernik o dodatnem motivu

"Njihova kakovost nam daje le še dodaten motiv. Prepričani smo, da bodo pokazali odlično predstavo, a mi smo pripravljeni, da jim odgovorimo," pa napoveduje domači bloker Jan Kozamernik, ki je na zadnjem evropskem prvenstvu lahko dobro spoznal tokratne tekmece. V Bolgariji je z njimi izgubil v predtekmovalni skupini, zmagal pa je, ko je bilo bolj potrebno, v četrtfinalu.

Prvo tekmo skupine D sta že odigrala Modena in Craiova, s 3:1 (-24, 27, 18, 16) so zmagali Italijani, toda Romuni so spet pokazali kakovost, italijanskim zvezdnikom so se polovico tekme odlično upirali, zapravili celo zaključno žogo, da povedejo z 2:0 v nizih.

Liga prvakov, skupina D, 3. krog

Četrtek ob 18.00 (v Stožicah):

ACH VOLLEY - BELCHATOW



MODENA - CRAIOVA

3:1 (-24, 27, 18, 16)

Lestvica: MODENA 3 3 0 8 CRAIOVA 3 1 2 4 ACH VOLLEY 2 1 1 3 BELCHATOW 2 0 2 0

