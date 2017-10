Mariborčanke z zmago nad Jedinstvom korak bližje Ligi prvakinj

Glavni razlog za uspeh mariborskih odbojkaric so bili spet servisi, pri katerih so se izkazale Sara Najdič, Anita Sobočan, Iza Mlakar in tudi Alja Jerala. Foto: www.alesfevzer.com

Mariborčanke bi med elito igrale tretjič

21. oktober 2017 ob 19:52,

zadnji poseg: 21. oktober 2017 ob 20:00

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Slovenske odbojkarske prvakinje, igralke Nove KBM Branika, so se zanesljivo uvrstile v tretji krog kvalifikacij Lige prvakinj. Na povratni tekmi v Mariboru so še drugič premagale Jedinstvo iz Brčkega, tako kot na prvi tekmi je bil rezultat 3:0 (17, 21, 16).

Dvoma, kdo bo zmagovalec, praktično ni bilo niti v enem trenutku. Mariborčanke pred 300 gledalci sicer niso ponovile igre iz Brčkega, a so bile vseeno boljše tekmice in v drugih delih nizov strle odpor tekmic. Glavni razlog so bili spet servisi, pri katerih so se izkazale Sara Najdič, Anita Sobočan, Iza Mlakar in tudi Alja Jerala, ki je dobila priložnost za igro v drugem in tretjem nizu. Skupno so dosegle osem asov, z igro v obrambi pa so nadomestile nekaj težav pri sprejemu.

Gostje so v prvem nizu svoje servise usmerile proti Ani Mariji Vovk, katere sprejem ni bil najboljši. A zaradi tega gostiteljice niso bile dalj časa v zaostanku, Vovkova se je za slabši sprejem oddolžila z igro v napadu, kjer pa je bila pričakovano najučinkovitejša Mlakarjeva. Domače so povedle 13:9, nato pa prednost le še večale.

V drugem nizu so se bosanske prvakinje Slovenkam dobro upirale. Mariborčanke so sicer že prišle do lepe prednosti, a Brčko je na 19. točki izenačilo. Nato pa so sledili dobri servisi Sobočanove, štiri zaporedne točke domačih in vodstvo z 2:0.

Oba trenerja sta v tretjem nizu, pred katerim je že bilo jasno, kdo bo napredoval, ponudila priložnost igralkam, ki na drugih tekmah igrajo manj. Domače so na začetku povedle s 5:2, Bosanke so še držale korak do izida 9:7, Jerala pa je s servisi priborila svoji ekipi pet zaporednih točk ter zanesljivo vodstvo, ki do konca ni bilo niti za trenutek ogroženo.

Za Mariborčanke bo zadnja ovira za uvrstitev v ligo - med elito bi igrale tretjič - najbrž poljska ekipa SkyRes Rzeszow