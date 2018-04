Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Odbojkarice Nove KBM Branika so tako kot lani spet osvojile tako prvenstvo kot pokal. Foto: Aleš Oblak Dodaj v

Mariborske odbojkarice brez praske do 15. naslova

16 točk Ize Mlakar

16. april 2018 ob 17:53,

zadnji poseg: 16. april 2018 ob 19:31

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarice Nove KBM Branik so v finalu državnega prvenstva delo opravile brezhibno in bile tudi na tretji tekmi boljše od Calcita Volleyja. Tekmicam niso prepustile niza.

Nizi so se končali na 23, 18 in 15. Dvoboj pred več kot tisoč gledalci v dvorani Lukna je trajal uro in pol. S 16 točkami je bila najučinkovitejša Iza Mlakar.

Kamničanke (presenetljivo se je v ekipo že vrnila Alexandra Analisse Frantti) so v Lukno prišle odločene, da dobijo vsaj eno tekmo finalne serije, in začele spodbudno. Povedle so s 6:8, toda po prvem odmoru so štiri točke zapored osvojile Mariborčanke.

Sledil je nov preobrat in po zaslugi dobrih servisov vodstvo Calcita s 14:17, v finišu pa so bile spet boljše igralke Nove KBM. Odločilna točka je bila razburljiva, servirala je kamniška igralka Katja Mihalinec, priložnost za točko se je ponudila Tini Grudini, a so se gostiteljice ubranile in prek Ize Mlakar (žoga je po njenem udarcu padla na zadnjo črto) izpeljale ključno akcijo za osvojitev niza.

V drugem nizu so številni domači gledalci še bolj prišli na svoj račun. Ob prvem tehničnem odmoru je bilo 8:3, mariborsko vodstvo pa je naraslo celo na 15:8. Pet zaporednih točk Calcita Volleya (svojo vrednost je pokazala Franttijeva) je obljubljal napet zaključek niza, kar pa se ni zgodilo, saj se je niz končal s 25:18.

Tudi v zadnjem nizu je Nova KBM unovčila večjo kakovost in prednost treh točk (11:8) povišala na neulovljivih osem točk (17:9), tako da so na koncu priložnost na obeh straneh dobile tudi rezervistke.

To je že petnajsti naslov za igralke Nove KBM. Finalna serija se je sicer začela s tesno zmago Mariborčank (3:2), na preostalih dveh tekmah pa je bilo 3:0.

Samo Miklavc, trener Nove KBM Branik: "Moram reči, da sem presrečen, ker smo osvojili ta naslov. To je bil naš glavni cilj sezone, izpolnili pa smo tudi preostala dva, smo tudi pokalni prvaki, v Srednjeevropski ligi pa smo zasedli tretje mesto. Moram se zahvaliti vodstvu kluba, da mi je dal priložnost, moram se zahvaliti prejšnjim trenerjem, igralke pa pohvaliti za profesionalni odnos skozi vso sezono. Mislim, da smo zmagali zasluženo, v finalu smo bili boljši od odlične ekipe, ki si prav tako zasluži pohvale. Da ne pozabim, izpolnili smo še en cilj, postopoma smo v igro vključevali tudi mlade igralke. To pa ni enostavno, če loviš lovorike. Ni bilo vse rožnato, imeli smo padce, a smo vse to znali premagati. Posledica je naslov."

Alja Jerala, igralka Nove KBM Branika: " To je moj prvi naslov, ko imam tudi nekaj zaslug za njega, in najbrž ga ne bom pozabila do konca življenja. Hvaležna sem trenerju, da sem se lahko dokazala. Bilo je nekaj treme, toda z njo sem se znala spoprijeti."

Gregor Rozman, trener Calcit Volleyja: "Nikoli ne bomo izvedeli, kaj bi bilo, če bi izkoristili svojo priložnost v prvem nizu, vendar se s tem nima smisla obremenjevati. Dejstvo je, da smo imeli priložnost, da pridemo do vodstva z 1:0 v nizih, toda kljub temu da smo bili v drugem in tretjem nizu praktično ves čas v rezultatskem zaostanku, so dekleta vztrajale do konca. To je bilo videti, to je bilo čutiti, zato jih moram pohvaliti in se jim zahvaliti, da so zdržale celotno sezono, saj jim ni bilo lahko. Navkljub vsem težavam s poškodbami so se borile do konca, kaj več od drugega mesta pa v tem trenutku nismo bili sposobni. Pred sezono sem si osebno želel več, v tej smeri smo tudi delali, ampak težko je, ko v ključnih trenutkih sezone izgubiš tri igralke, ki so med nosilkami igre. To se mora odraziti na samo ekipo."

Tina Grudina, odbojkarica Calcita: "Mariborčanke so zasluženo prvakinje, bile so boljše, jaz jim samo čestitam. Neumno bi se bilo izgovarjati na poškodbe, na slabe dneve, enostavno nismo skupile skupaj, tako kot bi morale, to bi bila naša edina možnost."

1. DOL, finale, tretja tekma:

NOVA KBM BRANIK - Calcit Volley (v zmagah 3:0)

3:0 (23, 18, 15)

Nova KBM Branik: Mlakar 16, Košenina, Kaučič 14, Sužnik, Bračko, Vovk, Najdič 3, Milosavljević, Sobočan 10, Jerala 2, Pintar 5, Blagne, Koskelo, Krajnc.



Calcit Volley: Kostić, Grudina 6, Frantti 5, Mihevc 9, Blažič 7, Mihalinec 9, Zaplotnik, Pogačar, Zatkovič, Janežič, Brčić 2, Mijoč 8.

1991/1992 Paloma Branik

1992/1993 Paloma Branik

1993/1994 Abes Trade Celje

1994/1995 Bank Austria Bled

1995/1996 Infond Branik

1996/1997 Kemiplas Koper

1997/1998 Infond Branik

1998/1999 Infond Meltal

1999/2000 Infond Meltal

2000/2001 Nova KBM Meltal

2001/2002 Nova KBM Branik

2002/2003 Hit Nova Gorica

2003/2004 Sladki greh Ljubljana

2004/2005 Sladki greh Ljubljana

2005/2006 TPV Novo mesto

2006/2007 Hit Nova Gorica

2007/2008 Hit Nova Gorica

2008/2009 Nova KBM Branik

2009/2010 Calcit Volleyball

2010/2011 Nova KBM Branik

2011/2012 Nova KBM Branik

2012/2013 Nova KBM Branik

2013/2014 Nova KBM Branik

2014/2015 Calcit Volleyball

2015/2016 Calcit Volleyball

2016/2017 Nova KBM Branik

2017/2018 Nova KBM Branik

T. O.