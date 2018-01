Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V osmini finala se bodo varovanke Sama Miklavca merile z ruskim Jenisejem iz Krasnojarska. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Pokal CEV: Mariborske odb... Sorodne novice CEV: Mariborčanke dobile prvi dvoboj slovenskega derbija Dodaj v

Nova KBM Branik v Pokalu CEV izločil Calcit Volley

Na mreži sta kraljevali Ela Pintar in Marina Kaučič

10. januar 2018 ob 22:53

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarice Nove KBM Branika so se uvrstile v osmino finala Pokala CEV, potem ko so tudi na povratni tekmi 1/16 finala v Mariboru s 3:1 (23, -19, 23, 12) premagale Calcit Volley.

Prva tekma prejšnji mesec v Šempetru v Savinjski dolini, kjer tekme v evropskih pokalih prirejajo Kamničanke, se je prav tako končala z zmago Mariborčank s 3:1.

Mariborčanke v domači Lukni sicer niso pokazale spektakularne predstave. Poznala se jim odsotnost poškodovane Ize Mlakar, na zunanjih položajih so imele kar precej težav, kar so reševale predvsem z igro prek prvega tempa, na mreži sta kraljevali Ela Pintar in Marina Kaučič. Ker se je pravočasno zbudila tudi Anita Sobočan, je bilo ob dobrih servisu in bloku to vseeno dovolj za zmago in uvrstitev v osmino finala. S tem so se Calcitu, ki tokrat ni bil razpoložen, tudi oddolžile za poraz v srednjeevropski ligi oziroma državnem prvenstvu pred štirimi dnevi. Napredovanje so si priigrale že z vodstvom 2:1, nato pa so Kamničanke, ki so se v prvih treh nizih z njimi enakovredno kosale, popolnoma popustile, dvoma, kdo bo tekmo dobil, v četrtem nizu ni bilo več.

Gostiteljice so že na začetku pokazale, kakšne so njihove želje. S servisi Sare Najdič so povedle s 4:0, sredi prvega niza pa so vodile že s 15:8. Kamničanke so do takrat igrale neprepričljivo, a so po drugem tehničnem odmoru vendarle prišle k sebi, začele tekmice loviti in jih na 20. točki tudi ujele. Toda servis Najdičeve je Štajerkam spet zagotovil dve točki prednosti, izkazalo se je, da je bilo to dovolj za vodstvo z 1:0.

Gostje so upanje ohranile z zmago v drugem nizu. Ta je bil do končnice popolnoma izenačen, nobena ekipa ni vodila za več kot dve točki. Domače zadnjič pri izidu 15:13, na 17. točki pa sta bili ekipi izenačeni. Toda po izidu 18:19 so Gorenjke po zaslugi Urške Igličar in Tine Grudina dosegle pet zaporednih točk, zaključno žogo jim je z odličnim servisom zagotovila Ana Zaplotnik, prve zaključne žoge sicer Kamničanke niso izkoristile, zato pa so drugo.

Izenačen boj se je nadaljeval tudi v četrtem nizu. Odločilni trenutki pa so se zgodili po izidu 16:16, ko se je razigrala Sobočanova. Bankirke so dosegle šest zaporednih točk, po asu Anamarije Vovk je bilo 22:16. Toda Kamničanke se niso predale. Približale so se na 23:24, imele nato še dva protinapada za izenačenje, vendar ju niso izkoristile, kar je kaznovala Sobočanova.

Začetek četrtega niza je hitro pokazal, da Mariborčanke ne bodo le napredovale, ampak tudi zmagale. Povedle so s 7:0, nato pa prednost le še višale, Kamničanke se niso niti v enem trenutku nevarneje približale, videti je bilo, da so samo čakale, da se bo tekma končala.

V osmini finala se bodo varovanke Sama Miklavca merile z Jenisejem iz Krasnojarska.



1/16 finala, povratna tekma:

NOVA KBM BRANIK - Calcit Volley 3:1

3:1 (23, -19, 23, 12)

Nova KBM Branik: Mlakar, Košenina, Kaučič 17, Sužnik, Bračko 1, Vovk 6, Najdič 5, Milosavljević 1, Sobočan 10, Jerala 11, Pintar 18, Blagne 1, Koskelo, Krajnc.



Calcit Volley: Grudina 13, Mihevc 3, Blažič 6, Igličar 11, Mihalinec 11, Zaplotnik 3, Pogačar, Zatkovič 2, Janežič, Brčić 3, Mijoč 5, Pahor.

V odebeljenem tisku je izid prve tekme.

M. R.