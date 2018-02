Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Lauri Dahlmeier se je v Pjongčangu izmuznila četrta medalja. Foto: Reuters

Belorusinjam vetrovna biatlonska ruleta

Prve favoritinje Nemke šele osme

22. februar 2018 ob 12:13

zadnji poseg: 22. februar 2018 ob 13:42

Pjongčang - MMC RTV SLO

Štafeta Belorusije v postavi Nadežda Skardino, Irina Krijuko, Dzinara Alimbekava in Darja Domračeva je presenetljivo dobila žensko biatlonsko preizkušnjo, ki jo je dodobra skrojil veter.

Srebro so osvojile Švedinje (+10,7), bron pa Francozinje (17,6). Prve favoritinje Nemke so bile šele osme (53,9). Slovenskih predstavnic ni bilo na štartu.

Spremljali smo eno najbolj zanimivih štafet v zadnjih letih. Veter v sunkih je poskrbel, da so imele biatlonke velike težave na streliščih in vseh pet pokritih tarč s petimi naboji so bile prava redkost.

Belorusinje so imele devet poprav, a niso šle v kazenski krog. Zlato jim je v zadnji predaji pritekla Darja Domračeva, žena znamenitega Oleja Einarja Björndalna. Domračeva je štafeto prevzela na četrtem mestu s 17 sekundami zaostanka, vendar je prišla v vodstvo z brezhibnim streljanjem leže. Vodstvo je zadržala tudi po streljanju stoje, ko ji je grozil kazenski krog, vendar je zadela vse tri poprave.

Švedska je bila prd zadnjo predajo šele osma z minuto zaostanla, vendar je Öbergova zadela vseh deset strelov. Na koncu so imele Švedinje 12 poprav. Brez kazenskega kroga so bile še Francozinje, ki so imele 14 poprav. Četrte Norvežanke in osme Nemke so morale trikrat v kazenski krog. Norvežanke so imele še 12 poprav, Nemke pa eno manj.

Štafeta, 4 x 6 km (Ž): * 1. BELORUSIJA 1:12:03,4 (0+9) Skardino/Krijuko/Alimbekava/Domračeva 2. ŠVEDSKA +20,9 (0+12) Persson/Brorsson/Magnusson/Öberg 3. FRANCIJA 1:08:34,3 (0:14) Chevalier/Habert/Braisaz/Bescond 4. NORVEŠKA 29,7 (3+12) 5. SLOVEŠKA 38,4 (1+9) 6. ŠVICA 43,5 (0+16) 7. POLJSKA 43,6 (1+14) 8. NEMČIJA 53,9 (3+11) 9. ITALIJA 1:04,1 (4+13) 10. KANADA 1:33,4 (1+11) * - kazenski krogi/poprave

