Foto in video: Prva slovenska medalja iz Pjongčanga na domačih tleh

"Kolajna je na svojem mestu," je ob vrnitvi v Slovenijo povedal najuspešnejši slovenski športnik na OI v Pjongčangu Jakov Fak.

"Definitivno s prihodom domov kolajna, osvojena v slovenski olimpijski reprezentanci, pride na svoje mesto," je na sprejemu na letališču Jožeta Pučnika povedal srebrni olimpijec. Nadaljeval je: "Mislim, da smo vsi veseli, da smo končno doma. Olimpijske igre so bile zelo dolge za nas biatlonce, zato vsi komaj čakamo, da pridemo do svojih bližnjih, in se tudi v ožjem krogu poveselimo."

Na letališču je Faka pričakala njegova srčna izbranka Rečanka Matea Korenić skupaj s prvorojenko Milo. V letališki stavbi je bila družina znova skupaj, potem ko je bil biatlonec od svojih bližnjih narazen kar nekaj tednov.

Srebrn s posamične preizkušnje na 20 km je za Slovenijo osvojil prvo od dveh medalj na 23. ZOI v Južni Koreji. Za medaljo je moral odlično teči in zadeti vseh 20 tarč. Olimpijski prvak Norvežan Johannes Thingnes Boe je Faka prehitel za pičlih 5,5 sekunde: "Vesel sem, da je bil ves trening poplačan, da se je vse delo, ki je bilo leta prej narejeno, pokazalo kot dobro, in da sem ostal na pravi poti do konca tekme." Fak je Sloveniji priboril jubilejno 20. medaljo na zimskih olimpijskih igrah, osmo srebrno. "Zavedam se, kaj pomeni ta medalja, seveda pomeni več kot stopničke svetovnega pokala, tukaj je drugače, večje breme je, ampak je tudi veliko večje veselje."



Velepec prava izbira

Jakov od poletja spet trenira po programu Uroša Velepca, ali misli, da bi osvojil kolajno tudi brez njega: "Mislim, da je bil izbor pravi, kar dokazujejo rezultati, ali bi uspel še s kom drugim, ne vem, ker bi bil preizkus neznanega, z mojega vidika je bila to najbolj sigurna varianta, da se poskusim vrniti nazaj. Definitivno pred sezono nismo razmišljali o olimpijski kolajni, glede na to kakšni sta bili zadnji dve sezoni."



Še en sprejem za Faka

Fak, jutri ga čaka še sprejem v Lescah, priredili mu ga bodo sosedje, bo imel le malo časa za tekmovalni počitek in premor, saj ga na začetku marca čaka nadaljevanje svetovnega pokala ter oster boj za skupno tretje mesto v seštevku sezone.

Fak je v karieri zbral 24 uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, med katerimi je bila kar tretjina zmag. Na svetovnih prvenstvih je do zdaj osvojil pet kolajn, dvakrat je bil svetovni prvak, doma pa bo imel od zdaj tudi dve olimpijski odličji (leta 2010 je na OI v Vancouvru v hrvaškem dresu osvojil bron na šprinterski preizkušnji na 10 km).

"Jaka rešil čast olimpijski ekipi"

Skupaj s srebrnim Fakom so se domov vrnili tudi preostali člani slovenske biatlonske reprezentance. Biatlonska tekmovanja so se končala z moško štafeto, kjer je slavila Švedska pred Norveško in Nemčijo. Slovenija je bila deseta. Ekipo so sestavljali Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinovec in Lenart Oblak.

"Za nami so zelo zanimive olimpijske igre, na srečo je Jakov rešil čast slovenski olimpijski ekipi skupaj z Žanom na koncu. Fajn je biti v teh dneh biatlonec," je misli ob koncu OI strnil Bauer.

Sprejem za Koširja v ponedeljek ob 9.00

Drugo olimpijsko kolajno je Sloveniji prideskal Žan Košir, ki je bron osvojil v deskarskem paralelnem veleslalomu predzadnji dan olimpijskih iger v Južni Koreji. Košir se bo z 21. olimpijsko kolajno slovenskih zimskih športnikov v domovino vrnil v ponedeljek dopoldne. Sprejem za Koširja boste lahko spremljali na MMC-ju od 9. ure naprej. Več o njegovi poti do kolajne si lahko preberete tukaj.

