Fak: V imenu športnikov lahko rečem, vlagajte v šport

Slovenski olimpijci na sprejemu

27. februar 2018 ob 17:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sprejema se ni udeležila celotna slovenska olimpijska reprezentanca, saj so nekateri že na prizoriščih naslednjih tekem ali pa so si privoščili počitek. Kljub temu so čas za snidenje našli številni športniki pa tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec in vodja slovenske odprave v Južni Koreji Franci Petek .

"Športniki se borimo na tekmovališčih, prav je, da se vsi po koncu zberemo in poveselimo. Čestitke vsem ostalim iz olimpijske reprezentance. V imenu športnikov lahko rečem, vlagajte v šport. Druge države vlagajo vedno več denarja v šport. Da bomo še naprej dobri v svetovnem merilu, je vlaganje potrebno," je povedal Fak na sprejemu. Košir je bil krajši: "Igre so bile zame lepo doživetje, tudi če ne bi bilo medalje, bi bilo enako. Ostalo pa so že povedali politiki in Jakov."

Biatlonec in deskar nadaljujeta z olimpijskimi obveznostmi, simbolična denarna čeka - prvi v vrednosti 12.810 evrov, drugi pa v vrednosti 8.540 evrov - sta prejela iz rok predsednika vlade Mira Cerarja in ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič.

Jakov Fak in Žan Košir, srebrn in bronast na olimpijskih igrah v Pjongčangu, sta v vili Podrožnik prejela denarni nagradi za osvojeni medalji.

"Pogumno ste zastopali Slovenijo"

Cerar je izpostavil, da je Slovenija ponosna na prav vse športnike, ki so upravičili prav vsa pričakovanja. Verjame, da so vsi udeleženci OI dali vse od sebe in "to je največ, kar lahko naredijo." "Vem, da je to čas odrekanj in naporov," je še povedal premier in športnikom zaželel, da "bili še naprej vzor mladim."

Za konec jim je dal zagotovilo, da se bo vlada še naprej trudila po najboljših močeh in jim skušala omogočiti čim boljše pogoje. Tej obljubi se je pridružila tudi Makovec Brenčičeva. "Pogumno in srčno ste zastopali Slovenijo. Slovenska hiša je dala igram še dodaten pečat," je uvodoma povedala ministrica in dodala: "Šport zmore veliko. Zato čestitke vsem, ne samo Žanu in Jakovu."