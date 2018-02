Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Anna Gasser je navdušila s tretjim skokom, ko se je povzpela na najvišjo stopničko. Foto: Reuters Dodaj v

Končne odločitve 13. dne: Gasserjeva zlata v akrobatskih skokih

Danes kar deset končnih odločitev

22. februar 2018 ob 03:28

Pjongčang - MMC RTV SLO

Avstrijska deskarka Anna Gasser je upravičila vlogo glavne favoritinje v akrobatskih skokih. Svetovna prvakinja je s 185,00 točke prepričljivo osvojila zlato medaljo.

Drugo mesto je zasedla Američanka Jamie Anderson (177,25), bron pa je pripadel Zoi Sadowski Synnott (157,50) iz Nove Zelandije.

26-letna Gasserjeva je Avstriji priskakala prvo olimpijsko kolajno v deskanju prostega sloga. Za Andersonovo pa je srebro že drugo odličje v Južni Koreji. V disciplini snežni park je ubranila olimpijski naslov iz Sočija.

"Po razočaranju v slopestylu sem morala tvegati. Danes sem vstala že ob 3.00. Neverjetno nervozna sem bila. Ko sem imela srebrno medaljo že v žepu, sem se odločila, da grem na vse ali nič. Poskusila sem z najtežjim trikom in uspelo mi je. Celotna družina je tu in ogromno prijateljev. Nisem jih smela razočarati. Vsekakor je bil pritisk velik, vsi so pričakovali zlato medaljo in zdaj je olajšanje zares veliko," je pojasnila Gasserjeva, ki je imela prejšnji teden veliko smolo, saj je veter zelo motil tekmovanje v snežnem parku.

Gasserjeva je bila lani svetovna prvakinja v akrobatskih skokih v Sierra Nevadi, v zadnjih letih pa je blestela tudi na ekstremnih igrah (X Games) v Hafjellu in Aspnu.

Četrtkove končne odločitve: Deskanje na snegu, akrobatski skoki: 1. A. GASSER AVT 185,00 2. J. ANDERSON ZDA 177,25 3. Z. SADOWSKI SYNOTT NZL 157,50

A. G.