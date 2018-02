Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gloria Kotnik je pred olimpijskimi igrami v odlični formi. Foto: BoBo

Korejski zajtrk: ali so slovenski športniki vraževerni?

Tudi o skrbni pripravi na tekmo

14. februar 2018 ob 09:06

Pjongčang - MMC RTV SLO

Vsak športnik si na tekmovanju želi tudi kančka sreče, da ta nadgradi in nagradi njegov nastop.

Na vprašanje, ali so vraževerni, ali imajo posebne rituale, ki jim prinašajo srečo in uspeh, so slovenski športniki kar po vrsti odgovarjali, da ne. Pri športnicah je že drugače: če fantje po moško trdijo, da nimajo kakšnih vraževernih početij, drugače razmišlja deskarka Gloria Kotnik.

Iskanje ključa do uspeha je tudi v skrbni pripravi na tekmo. Vsak športnik analizira, kaj mu najbolj koristi pred tekmo. Koliko pa se potem ozirajo na to, da bi skušali čim bolj ponoviti, kar jim je na prejšnjih tekmah prineslo uspeh?

Prisluhnite zanimivemu prispevku novinarjev Vala 202.

VIDEO Korejski zajtrk: Rituali slovenskih športnikov

Franci Pavšer