Muršak: Na OI nas tako slaba tretjina lahko stane cele tekme

Savolainen: Tekma je po dolgi poti pomenila velik izziv

9. februar 2018 ob 18:23

Pjongčang - MMC RTV SLO

Čeprav hokejska reprezentanca na pripravljalni tekmi pred olimpijskimi igrami proti Južni Koreji ni blestela, pa je zmaga (2:1) pomembna za samozavest pred začetkom velikega spektakla.

Hokejski turnir je vedno osrednji dogodek oziroma eden glavnih vrhuncev zimskih olimpijskih iger. Četudi bodo letos manjkali najboljši igralci iz Lige NHL, bo na južnokorejskem ledu zelo zanimivo. Drugič zapored bo med hokejsko smetano igrala Slovenija. Še pred leti se je nastop med elitno olimpijsko dvanajsterico zdel znanstvena fantastika, zdaj pa bodo risi imeli že dva nastopa.

Pred začetkom turnirja so v Seulu na zahodni korejski obali – hokejski turnir bo v Gangneungu na vzhodu države – odigrali zadnjo oziroma edino pripravljalno tekmo. Z 2:1 - zadela sta Boštjan Goličič in Anže Kuralt - so bili boljši od gostiteljev iger. V prvi tretjini so risi pokazali dobro igro, nato pa so v korejski prestolnici zagospodarili domači hokejisti, ki so tudi povedli. V drugi tretjini je bilo razmerje v strelih 18:5 v korejsko korist. V zadnji tretjini je Slovenija vendarle znova pokazala pravi obraz in zrežirala preobrat za zmago, ki vliva samozavest pred začetkom turnirja.

Savolainen: Tekma je po dolgi poti pomenila velik izziv

Z reakcijo varovancev je bil zadovoljen tudi selektor Kari Savolainen: "Da igramo po tej dolgi poti in 'jet lagu', je bil velik izziv za ekipo. Zadovoljen sem, da smo v tej situaciji odigrali dve kar dobri tretjini in da smo zmagali. Kar koli se zgodi na ledu, trener vedno dobi nov material. To je bila pripravljalna tekma, ki predstavlja del poti do iger. Ne bomo po tej tekmi delali velikih zaključkov, nekaj pa vseeno je."

"Ne vem, kaj se je zgodilo v drugi tretjini. Morda smo misli preveč usmerili v napad, nasprotnik pa se je zbudil in odigral dobro tretjino. Presenečen sem bil, kako dobro so moji varovanci drsali v prvi tretjini. V drugi sem si mislil, aha, 'jet lag' se pozna. A smo se vrnili v igro in s tem sem zadovoljen," je finski strokovnjak na slovenski klopi dodal za TV Slovenija. Po njegovih besedah morajo risi uživati v olimpijskih igrah, saj so vsake nekaj unikatnega in nepozabnega. Kot pravi, pa pozitivno razmišljanje tudi prinaša dober rezultat.

Muršak z veseljem v vlogi kapetana

Tudi Jan Muršak je bil zadovoljen, kako se je ekipa odzvala v zadnji tretjini, a svari, da si predstave, kakršna je bila v drugi tretjini, na olimpijskem turnirju ne smejo privoščiti: "Mislim, da smo odigrali kar solidno tekmo. Najpomembneje je, da smo imeli tekmo in smo malce zagnali noge. Da smo premagali 'jet lag'. Ni bilo najlažje, saj smo prišli v Korejo le dan pred tekmo in nato slabo spali. Prvo in zadnjo tretjino smo odigrali dobro, v drugi pa katastrofalno. To moramo popraviti. Na igrah nas lahko takšna tretjina stane cele tekme. Veseli smo, da smo zmagali in se pobrali po zaostanku. Upam, da igro nadgradimo in, ko se začne zares, sestavimo 60 dobrih minut."

Mariborčan, ki je ob odsotnosti Anžeta Kopitarja prvo ime risov, je znova kapetan reprezentance. "To je velika čast. Velikokrat sem že povedal, da sem z veseljem kapetan. Je sicer na kapetana malo več pritiska z vseh strani. Verjamem, da je v tej ekipi veliko igralcev, ki bi lahko to bili. Upam, da bom to delo opravljal čim bolje. Ni pa vse tu na meni. Veliko mora narediti tudi trener, da ekipa dobro deluje. Prav tako se morajo vsi drugi igralci zavedati, kaj morajo prinesti ekipi, in vsak od nas mora najboljše kar lahko odigrati svojo vlogo. Upam, da bomo na igrah naredili boljši rezultat kot lani na svetovnem prvenstvu, ko sem bil tudi kapetan," je za Val 202 pristavil Muršak.

Medtem so risi že prispeli v Gangneung, kjer bo hokejski turnir in kjer so tudi nastanjeni. V petek se bodo še udeležili odprtja, nato pa bodo tu trenirali do začetka turnirja, ki bo v sredo, ko tudi že Slovenijo čaka prva tekma. Nasprotnik bodo ZDA. Tekmeci so v skupini isti, kot so bili pred štirimi leti na olimpijskem debiju v Sočiju, le da bodo tokrat ruski hokejisti drsali pod olimpijsko zastavo. Zatem sledi še dvoboj s Slovaki, nato pa vsaj še ena tekma. Leta 2014 so risi na igrah navdušili, ko so v skupinskem delu ugnali Slovaško, nato pa se po zmagi nad Avstrijo prebili v četrtfinale, kjer je bila močnejša Švedska.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik