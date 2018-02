Olimpijski prvak v pričakovanju podelitve in večernega piva

Poljaki osmoljenci zahtevne tekme, Prevc tretji v finalu

11. februar 2018 ob 08:01

Pjongčang - MMC RTV SLO

Nemčija slavi novega skakalnega junaka. Andreas Wellinger se je najbolje znašel v zahtevnih razmerah na srednji skakalnici v Pjongčangu in v finalu s petega mesta skočil do olimpijskega zlata.

22-letni Bavarec iz Ruhpoldinga, znanega prizorišča biatlonskih tekem svetovnega pokala, je postal četrti Nemec z zlato olimpijsko kolajno. V elitnem klubu se je pridružil Helmutu Recknaglu, ki je slavil v Squaw Valleyju, Hansu-Georgu Aschenbachu, ki je bil najboljši v Innsbrucku, in Jensu Wissflogu, ki je prvak postal dvakrat, v Sarajevu in Lillehammerju. Po 24 letih torej Nemčija znova slavi posamično zlato kolajno. Na Norveškem so tedaj nemški skakalci bili najboljši tudi na ekipni tekmi. Moštveno preizkušnjo so zatem dobili še v Salt Lake Cityju in v Sočiju pred štirimi leti, ko je med četverico skakal tudi že Wellinger. Poleg njega so si zlato priborili še Severin Freund, Andreas Wank in Marinus Kraus. Nobenega izmed teh ni v Južni Koreji, a so Richard Freitag, Markus Eisenbichler in Karl Geiger dokazali, da bodo favoriti za ubranitev zlata, saj so vsi tekmo končali med deseterico.

Wellinger vedel, da je sposoben

"Kar ne morem dojeti. Mislim, da še nekaj ur ali celo dni ne bom. Neverjetno. Pri drugem skoku sem hitro videl, da bom šel zelo daleč. Vedel sem, da zaostanek za drugim mestom ni velik. Zavedal sem se, da sem sposoben, toda veliko stvari se mora iziti, da gre na tako zahtevni tekmi, kot je bila ta. Skakal sam na visoki ravni, ampak osvojiti olimpijsko zlato ... Kar ne morem najti besed, s katerimi bi opisal, kako se počutim. Veselim se, da bom spil pivo in nato jutri dobil medaljo," je povedal Wellinger, ki je s solzami v očeh pospremil zaključek tekme.

Wellinger je v zadnjih dveh sezonah iz skakalca, ki veliko obeta, postal vrhunski as. Prihaja iz športne družine. Oče je bil alpski smučar, mama pa je skakalna sodnica. Že ob debiju v svetovnem pokalu v sezoni 2012/2013, ko je bil star komaj 17 let, je na prvi tekmi vodil po prvi seriji, nato pa v Lillehammerju padel na peto mesto. Kmalu zatem je bil del ekipe, ki je dobila moštveno tekmo. V Nemčiji so od njega ogromno pričakovali in prepričani so bili, da so našli naslednika zvezdnikov Martina Schmitta in Svena Hannawalda. Tako kot Schmitt je tudi Wellinger dobil vijoličasto sponzorsko čelado.

Toda Andreas je potreboval nekaj časa. Vmes je imel prebliske, a manjkala je konstantnost. Lanska sezona je bila prelomna in dokončno se je zasidral med najboljšimi skakalci na svetu, ko je me drugim v Vikersundu z 245,0 m izenačil tudi nemški rekord. Zimo je končal na četrtem mestu, s svetovnega prvenstva pa se je vrnil s kar tremi medaljami. V Lahtiju je bil drugi na obeh posamičnih preizkušnjah, na tekmi mešanih ekip pa so si Nemci z njim v postavi nadeli zlato.

Poljaki osmoljenci tekme, Prevc tretji v finalu

Da je prišel v Korejo izvrstno pripravljen, je dokazal že na treningih in v kvalifikacijah, ki jih je dobil. Po prvi seriji je bil peti, ko je pristal pri 104,5 m. Ni bil najbolj zadovoljen, a za drugim mestom, kot je dejal, je zaostajal le točko. V finalu je najprej izjemno napadel Robert Johansson, ki je bil deseti v prvi seriji, pristal je pri 113,5 m, s čimer je popravil rekord naprave. Norvežan, ki je slovenskemu proizvajalcu Slatnarju priskakal prvo olimpijsko medaljo, je v vodstvu vztrajal do Wellingerja, ki je izenačil rekord skakalnice in zanesljivo prevzel vodstvo. Za njim je nato zaostal Nemčev rojak Richard Freitag. Neuspešen je bil tudi Johann Andre Forfang, a je Norvežan zasedel drugo mesto, na katerem je tudi ostal.

Osmoljenci težke tekme, ki je trajala kar tri ure, saj je bilo ogromno čakanja, in je bila zaradi vetra – ta je poskrbel, da je bil občutek, kot da se skače na okoli -20 stopinj Celzija – na meji regularnosti, so bili Poljaki. Na koncu sta bila na vrhu dva njihova skakalca. Najprej je na četrto mesto padel Kamil Stoch, ki je v Pjongčang prišel branit dve kolajni. Pod pritiskom pa ni vzdržal niti Stefan Hula, ki je presenetljivo vodil po prvi seriji, ko je imel skoraj šest točk naskoka. Nazadoval je na peto mesto. V svetovnem pokalu je sicer njegova najboljša uvrstitev četrto mesto. Če so bili Poljaki izjemno razočarani zaradi izpuščene velike priložnosti, pa so bili na drugi strani Slovenci zaradi slabih nastopov. V finalu so skakali le trije, ki pa niso bili konkurenčni za vrh. Peter Prevc je bil najboljši na 12. mestu, potem ko je bil po polovici preizkušnje šele 24. V finalu je pristal pri 113,0 m, s čimer je imel za Wellingerjem in Johanssonom tretjo oceno serije, a v boju za višja mesta je konstantno treba skakati na taki ravni, kar pa mu letos ne uspe.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik