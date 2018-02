Prevc: Če si v formi, ni važno, na kakšni napravi je tekma ali ob kateri uri

Od Oberstdorfa s skoki ni zadovoljen

7. februar 2018

Pjongčang

Slovenski olimpijec z največ medaljami z velikih tekmovanj je v Pjongčangu Peter Prevc. Med drugim ima 25-letni skakalni as iz Dolenje vasi tudi že dve olimpijskih kolajni.

V Sočiju je Prevc "pobral" dve odličji, ko je bil na veliki napravi bronast, pred tem pa na srednji srebrn. Obakrat se je v Rusiji na najvišjo stopničko zavihtel Poljak Kamil Stoch, ki je tudi v Južni Koreji glavni favorit za zlato. Peter bo kolajni branil na svojih tretjih igrah. V slovenski peterici so trije debitanti, je pa Jernej Damjan še izkušenejši od Prevca, saj je eden izmed treh slovenskih športnikov v Pjongčangu, ki bo na igrah nastopil četrtič.

"Olimpijske igre so največji športni dogodek in to je to. Ob vseh tekmah, ki jih športnik ima, velikokrat nanje gleda kot na eno vmesno tekmo. Gre za neko razbitje monotone sezone, ko ni, ko prideš na prizorišče, kaj drugega kot le hotel in skakalnica. Tu vidiš še druge športnike in športe," je povedal Prevc in glede spominov dodal: "Ko sem bil v Vancouvru, sem bil star toliko, kot je zdaj Timi Zajc, spomnim se ga pa skoraj nič. Samo malo tekme in velikih oči, ko smo v jedilnici gledali najboljše smučarje tistega časa. Težko rečem, na kaj sem bil tedaj osredotočen. Vem, da je bilo kar sproščeno. Na Soči pa so spomini nedvomno lepi, samo smo o tem v tem času povedali že veliko. Medalji zagotovo malce bremenita, ker se veliko pričakuje, ampak to so stvari, ki jih je treba odmisliti, še posebej na dan tekmo. Dejstvo je, da ti tedaj nič ne pomagata. "

Pred dvema letoma je bila sezona povsem v znamenju Petra. Slovenski šampion je kot zastavo zmagoval na tekmah svetovnega pokala, dvignil zlatega orla, postal svetovni prvak v poletih in hkrati osvojil tudi oba kristalna globusa. Potem so nastopile težave v lanski sezoni, ki jih tudi v olimpijski zimi še ni rešil. Je pa forma skozi sezono rasla. Vmes je bil del ekipe, ki je osvojila srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih, kar je bila že njegova osma z velikih tekmovanj. Zatem se je po skoraj letu dni še zavihtel na oder za zmagovalce, ko je bil v Zakopanah tretji.

Vendarle pa v poljskem skakalnem središču s skoki ni bil zadovoljen: "V Zakopanah sem bil zadovoljen s stopničkami, rezultatom, po pravici povedano pa s skoki ne. Od Oberstdorfa niso vrhunski, le kakšen posamezen se izlušči, ampak mislim, da je še kar nekaj stvari treba popraviti. Težko se zgodi kakšen preblisk in je kar vse rešeno. Držati se je treba stvari, ki grejo in skušati spraviti krivuljo navzgor."

Že v soboto bo Prevc branil srebro na srednji napravi, na katerih v svetovnem pokalu ne skačejo več, so pa pomemben del priprav, ko se dela baza za zimo. Tako kot praktično vsem Slovencem, tudi njemu bolj odgovarjajo večje naprave, a ob tem Prevc dodaja: "Ko si v formi, ni pomembno na kakšni skakalnici si. Praktično vsak skakalec je raje na veliki. Sploh zadnja v Willingenu je bila največja velika naprava v svetovnem pokalu. Zdaj pa smo na taki, ki pa tudi ni tako majhna za srednje skakalnice. Tam, kjer imaš tekmo, imamo vsi enako skakalnico, enak profil in tam se je treba znajti". Podobno pravi tudi za uro, saj bodo tekme v Pjongčangu za skakalne ob nenavadnih urah, saj bodo pozno zvečer, a so podobno lovci na daljave izkusili že ob lovljenju olimpijskih kolajn v Sočiju.

"Če si v formi, je vseeno, kdaj je tekma, lahko ob 6.00 ali pa ob polnoči. V Sočiju smo vzpostavili ritem, da je bil kar slovenski čas. Sploh nismo menjali ritma in smo hodili spat ob treh ali štirih zjutraj, nato pa vstajali ob 11.00, da je bilo vse normalno. Verjetno bomo tudi tu hodili pozno spat, da bomo čim dlje spali in bili zvečer čim bolj spočiti. Urnik sprejmeš, kakršen pač je in se s tem ne obremenjuješ. Če bi izbiral, bi šel tudi takoj po tekmi v Willingenu, ki je bila zgodaj dopoldne, na pot," je zaključil zmagovalec svetovnega pokala v zimi 2015/2016.

Iz Pjongčanga

Tilen Jamnik