Slalom, 2. vožnja: Kristoffersen v najboljšem položaju

Hadalin in Kranjec odstopila v prvi vožnji

22. februar 2018 ob 01:52,

zadnji poseg: 22. februar 2018 ob 05:27

Pjongčang - MMC RTV SLO

Henrik Kristoffersen vodi po prvi vožnji olimpijskega slalomna. Eden izmed junakov iger v Pjongčangu Marcel Hirscher je odstopil že v zgornjem delu prve vožnje. Konec je sanj o tretji zlati medalji.



Norvežan Kristoffersen je s številko 4 odlično odpeljal prvo vožnjo. Drugouvrščeni Šved Andre Myhrer zaostaja 21, tretjeuvrščeni Francoz Victor Muffat-Jeandet pa 62 stotink sekunde. Druga vožnja se bo pričela ob 5.30.

Avstrijec, ki bo 2. marca praznoval 29. rojstni dan, je bil glavni favorit. V letošnji sezoni je dobil kar šest slalomov v svetovnem pokalu, na igrah v Južni Koreji pa je osvojil zlato medaljo v kombinaciji in v veleslalomu. S štartno številko pet je že kmalu po štartu naredil veliko napako, a se je ujel. Skušal je pospešiti, vendar ga je popolnoma zaneslo iz smeri in naslednjih vrat ni ujel.

"Že ves teden sem bil zelo slab v slalomu. Upal sem, da se bom zbral za tekmo, vendar mi ni uspelo. Imel sem naporen spored, veliko je bilo tekem in malo časa za trening slaloma. V desetletni karieri še nikoli nisem imel tako čudnega občutka na štartu in tudi vožnja se mi je popolnoma ponesrečila. Slalom je vsekakor moja najboljša disciplina, a tokrat se ni izšlo. V kombinaciji sem malce nepričakovano osvojil zlato in seveda je bil tudi današnji odstop nepričakovan," je pojasnil Hirscher in dodal, da ima dovolj teh olimpijskih iger: "Najraje bi že kar sedel na letalu za domovino."

Sailer in Killy ostajata rekorderja

V snegu je tako po 22 sekundah končal lov na zgodovinsko tretjo zlato medaljo. Njegov rojak Toni Sailer je leta 1956 v Cortini d'Ampezzo zmagal v smuku, veleslalomu in slalomu. Njegov dosežek je leta 1968 v Grenoblu ponovil Francoz Jean Claude Killy.

Štefan Hadalin in Žan Kranjec sta odstopila v prvi vožnji. Zanju olimpijskih iger še ni konec, saj ju v soboto čaka ekipna preizkušnja.

"Proge sem se lotil dobro, odločno, sproščeno, zato si nimam česa očitati. Med tistimi, ki so imeli podobne štartne številke sem bil drugi najboljši, hitrejši je bil le Šved, ki je prišel na deseto mesto, pri drugem vmesnem času je bil desetinko hitrejši. Zdaj moram analizirati vožnjo, videti, zakaj sem zajahal količek, da napake naslednjič ne bom ponovil," je dejal Hadalin. Z odstopm ni razveselil družine, ki ga je nenapovedano prišla spodbujati v Pjongčang.

Kranjec, ki je zablestel s četrtim mestom v veleslalomu, tokrat ni imel velikih pričakovanj: "To kar sem odvozil, je bil eden mojih boljših slalomov v letošnji sezoni. Že na treningih sem imel dobre občutke, sem pa jezen, ker mi spet ni uspelo sestaviti cele dobre slalomske tekme. Zagotovo nisem pričakoval rezultata kot v veleslalomu, želel sem si le dobrega smučanja in da tekmo dokončam. Žal je nisem, še sam ne vem, kaj sem storil narobe. Ne vem, ali nisem izbral prave linije, ali mi je padla zbranost. Na tem mestu drugi niso imeli težav, očitno nisem še na ravni, da bi lahko slalomsko progo zvozil brez napak."

Vrstni red po 1. vožnji: 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 47,72 2. A. MYHRER ŠVE +0,21 3. V. MUFFAT JEANDET FRA 0,62 4. M. MÖLGG ITA 0,68 5. S. FOSS SOLEVAAG NOR 0,81 6. A. PINTURAULT FRA 0,82 7. C. NOEL FRA 0,86 8. M. SCHWARZ AVT 0,90 9. R. ZENHÄUSERN ŠVI 0,94 10. K. JAKOBSEN NOR 1,02 11. D. YULE ŠVI 1,16 12. M. MATT AVT 1,28 Odstop: Hirscher, Aerni, Grange, Hadalin, Kranjec ...

