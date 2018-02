Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Vesna Fabjan je v Sočiju osvojila bron v šprintu v prosti tehniki. Tokrat je na olimpijskih igrah na vrsti šprint v klasični tehniki, kjer je Fabjanova precej slabša, a je njena neuvrstitev v ekipo vseeno majhno presenečenje. Foto: EPA Anamarija Lampič je lani v Pjongčangu zmagala, vendar je bila konkurenca precej okrnjena. Foto: EPA Dodaj v

Nosilka zastave Fabjanova ni uvrščena v šprintersko ekipo

Kvalifikacije ob 9.30, finalni boji opoldne

12. februar 2018 ob 12:28

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Vesna Fabjan, dobitnica bronaste kolajne v šprintu v Sočiju, v Pjongčangu ne bo nastopila na torkovi posamični šprinterski tekmi.

Vodstvo reprezentance se je odločilo, da v ekipo na šprinterski tekmi v klasični tehniki v postavo uvrsti Anamarijo Lampič, Katjo Višnar, Alenko Čebašek in Niko Razinger. Fabjanova je v Sočiju bron osvojila v prosti tehniki.

"Tekma v Planici je bila izbirna tekma, vemo, katere so bile tam najboljše," so izbiro komentirali v slovenskem vodstvu, a kot pravi Fabjanova, sama o tem ne ve ničesar in ne skriva jeze in razočaranja. Zna se zgoditi, da je v Pjončang prišla le za nošenje zastave, a bo morda dobila priložnost v ekipnem šprintu.

Tihi cilj je finale

V slovenskem taboru največ pričakujejo od mlade Lampičeve, ki je lani v močno okrnjeni konkurenci tu zmagala. To je bila tudi zadnja slovensko uvrstitev v finale. "Tihi cilj je finale, tam pa se potem lahko zgodi marsikaj. Težko bo, bomo videli," so si enotni v slovenskem taboru.

"Nisem obremenjena, bo, kar bo. Dobro se počutim, veselim se tekme, komaj čakam, da se začne," se tekme veseli Lampičeva, ki ji sicer ni všeč, da so organizatorji nekoliko spremenili progo: "Čeprav so jo skrajšali, je težja kot lani, toda na prvem spustu ni take hitrosti, kot če bi šli do vrha. S spusta te ne prinese dovolj, zato se moraš porivati. Treba bo taktično odteči, upam, da bo držala napoved in da bo veter malo ponehal," je še dejala Lampičeva.

Višnarjeva je zadovoljna, ker spet uživa v olimpijskem vzdušju, kot pravi, je tudi v dobri formi: "Počitek je bil dober, privadila sem se na ta čas, edini problem zna biti veter, ki daje dodaten občutek mraza. Čakati ogrnjen z odejo ni prijetno. Počutje in občutki so zelo dobri, a tu nismo imeli še nobene tekme, da bi lahko videla, kje natančno sem. Vsekakor se bom potrudila, da bom dostojno zastopala Slovenijo."

"Gremo korak za korakom, moj prvi cilj je uvrstitev med najboljših 30. Klasika je moja slabša tehnika, a sem dovolj dobro pripravljena, da cilj izpolnim. Bo pa ta tekma tudi dobra podlaga za tekme v drsalni tehniki," pa dan pred tekmo razmišlja Čebaškova.

V moški konkurenci bosta nastopila Miha Šimenc in Janez Lampič.

Kvalifikacije bodo ob 9.30, boji na izločanje pa se bodo začeli ob 12.00.

R. K.