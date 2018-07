Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Anja Klinar si je po menjavi trenerja privoščila slabšo sezono, prepričana pa je, da bo naslednje leto, ko bo vrhunec sezone svetovno prvenstvo v Južni Koreji. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Anja Klinar: Lahko si privoščim eno slabo sezono

Na EP-ju v Glasgowu ne bo 30-letne radovljiške plavalke

23. julij 2018 ob 13:54

Radovljica - MMC RTV SLO, STA

Kar težko si je predstavljati, da bo letošnje evropsko prvenstvo v plavanju v Glasgowu (3.-8. avgust) minilo brez Anje Klinar, ki je z mislimi že pri svetovnem prvenstvu 2019.

Plavalka Gorenjske banke Radovljice bo po desetletju in pol prvič izpustila vrhunec sezone v 50-metrskem bazenu zaradi slabše pripravljenosti. Ne skriva, da je bila sezona, v kateri je praktično s prvim dnem treninga izvedela, da so ji v klubu zamenjali trenerja, težka po psihični plati, forma pa ne zadošča lastnim ciljem.

Plavalna stroka v Sloveniji je bila presenečena, ko so se v radovljiškem klubu jeseni odpovedali trenerju Mihi Potočniku, ki je serijsko proizvajal olimpijce, pripeljal Saro Isaković do srebra na igrah v Pekingu 2008, poskrbel za kar tri slovenske ženske štafete na olimpijskih igrah, kjer so Radovljičanke vedno sestavljajo jedro, in številne kolajne in finala na evropskih prvenstvih.

Menjava trenerja je bila za Klinarjevo hud udarec. "Z Urško Potočnik sva rabili precej časa, da sva se navadili ena na drugo. Zame je bilo psihično zelo težko. Nekateri pač ne razumejo, da menjava trenerja po toliko letih ni enostavna. Ne da se kar tako menjati trenerja, ko si že narejen plavalec."

Šele v zadnjih mesecih sta "prišli skupaj"

Kot pravi 30-letna Gorenjka, je bila tako za njo kot za trenerko sprememba velika. "Urška je imela spoštovanje do mene, meni ni bilo lahko in šele v zadnjih mesecih sva se navadili ena na drugo. Zadovoljna pa sem, da sem z rezultati ostala v stiku. Zraven sem, pa čeprav so izidi malo slabši kot v preteklih letih. A po toliko sezonah si lahko tudi jaz privoščim eno slabo. Je pa res, da sem si želela tudi malo spočiti glavo in kljub odplavanim normam ne grem na EP."

Po več kot 20 letih plavanja Klinarjeva razkriva, da jo je nekdanji trener poznal podrobno in in narekoval ves proces priprav. "Novo trenerko sem morala nekako naučiti, kakšne imam občutke v vodi, kako se počutim na posamezen dan, kaj pričakujem." Sezona je bila zato tudi za tekmovalko dolga in na sredozemskih igrah v Tarragoni je padla dokončna odločitev o nenastopanju na EP-ju. "Tam sem bila zelo zadovoljna z izidom na 200 m delfin. Na Škotskem bi se borila za polfinale, a vsakič sem bila v finalu in ne zdi se mi smiselno, da zdaj grem na prvenstvo zato, da sem tam. Taka tekma je naporna tudi za glavo, če izidi niso taki kot prejšnja leta. Hitro te zna kdo popljuvati, sama pa se obremenjujem s tem in zato bom ostala doma."

Plavalec mora imeti tudi izobrazbo

Kot pravi, letos čaka le še na prvenstvo v Kopru, ki bo tam konec tedna, potem pa bo razmislila, kako naprej. "Po mesecu dni bodo sledili novi treningi in priprava na svetovno prvenstvo 2019. Prepričana sem, da bo naslednja sezona veliko boljša od letošnje."

Poleti bo Anja Klinar EP spremljala le preko malih zaslonov ter opravila še kakšno obveznost na fakulteti, saj je začela študirati ekonomijo. "Plavanje imam zelo rada, plavam zato, ker uživam. Vedeti pa je treba, da se v Sloveniji od plavanja težko živi. Sama plavam za svojo dušo in mislim, da lahko naredim še kakšen lep rezultat. Za naprej pa potrebujem tudi izobrazbo. Po toliko letih se je bilo zelo zanimivo vrniti k študiju. Veseli me, da počnem še kaj drugega."

