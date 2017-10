Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sašo Bertoncelj je trenutno sedmi v kvalifikacijah. Foto: www.alesfevzer.com Vaji sta bili dobro narejeni, posebej Saševa. Rokova je bila z nekaj majhnimi napakami. Ocene so bile grozne. Ocene ne prikazujejo dejanskega stanja. Oba sta dobila nižji oceni, kot smo pričakovali. Rok bi lahko dobil dve desetinki več. Ko je Sašo dobil 14,5, nas je malo 'posekalo'. Sebastjan Piletič, selektor Rok Klavora je na parterju dobil oceno 14,066. Foto: BoBo Dodaj v

Bertoncelj v Montrealu trepeta za finale

Piletič: Sašo je zelo razočaran

3. oktober 2017 ob 07:27

Montreal - MMC RTV SLO, STA

Najboljši slovenski telovadec Sašo Bertoncelj je po prvem dnevu kvalifikacij svetovnega prvenstva v športni gimnastiki v Montrealu sedmi na konju z ročaji.

Slovenski adut je za svojo sestavo prejel oceno 14,525 in bo do zadnjega trepetal za uvrstitev med osmerico finalistov. Vodi svetovni in olimpijski prvak, Britanec Max Whitlock. Whitlock je za svojo sestavo prejel oceno 15,300. Drugi je Kitajec Hao Veng z oceno 15,033, tretji pa Američan Alexander Naddour z oceno 14,966.

Končni razplet bo znan ob 19.30

Bertoncelj je nastopil v tretji od štirih skupin, končni razplet pa bo znan okrog 19.30 po slovenskem času, ko se bodo končale moške kvalifikacije. Škofjeločan se je za kvalifikacijski nastop odločil za lažjo sestavo, kar je napovedal že pred odhodom v Kanado. Trenutno ima med prvo osmerico skupaj s Kitajcem Ruotengom Xiaojem najnižjo izhodiščno oceno - 6,100. Vendar je Kitajec vajo izvrstno naredil. Od tekmovalcev, ki so po treh skupinah pred najboljšim Slovencem zadnjih sezon, pa sta le dva prejela nižjo oceno za izvedbo.

V finalu SP-ja utegne nastopiti tretjič

Vse skupaj pred zaključkom kvalifikacij za 33-letnega slovenskega telovadca pomeni, da bo trepetal in upal, da se mu izide in ga več kot en tekmovalec ne prehiti. Če bo končal med prvo osmerico, bo v finalu SP-ja nastopil tretjič v svoji karieri. Najboljši je bil leta 2014 v Nanningu, ko je bil četrti. Ponoči je nastopil še drugi Slovenec. Rok Klavora je na parterju z oceno 14,066 trenutno 11. Po treh skupinah je na prvem mestu aktualni svetovni prvak Japonec Kenzo Širai z oceno 15,766. Drugo mesto drži Američan Donnell Whittenburg z oceno 15,033, tretjega pa njegov rojak Yul Moldauer z oceno 14,700.

Ocene ne prikazujejo dejanskega stanja

"Vaji sta bili dobro narejeni, posebej Saševa. Rokova je bila z nekaj majhnimi napakami. Ocene so bile grozne. Ocene ne prikazujejo dejanskega stanja. Oba sta dobila nižji oceni, kot smo pričakovali. Rok bi lahko dobil dve desetinki več. Ko je Sašo dobil 14,5, nas je malo 'posekalo'. Glavni favoriti so že šli mimo, nekaj 'drobiža' je ostalo za preostanek kvalifikacij. Težko rečemo, kdo lahko prehiti Saša. Korejci so neznanka. Irec je dober," je dejal selektor moške reprezentance Sebastijan Piletič in dodal: "Sašo je zelo razočaran. Tudi Rok. Ker sta dobro naredila. Če padeš, prevzameš krivdo nase. Če narediš, kar moraš narediti, gledaš druge, se ti zdi za malo. Sta kar jezna na sodnike."

M. L.