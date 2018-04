Dobovec s hat-trickom kapetana Mordeja do uvodne zmage

Morina: To je bila najboljša tekma sezone

20. april 2018 ob 22:01

Litija - MMC RTV SLO

Na prvi tekmi finala državnega prvenstva v futsalu je Litija izgubila proti Dobovcu Pivovarni Kozel s 3:6. Blestel je Rok Mordej, ki je že v prvem polčasu dosegel hat-trick.

Najboljši slovenski ekipi igrata na tri zmage po sistemu 2-2-1. Druga tekma bo prihodnji petek v Litiji.

Šov Mordeja v prvem polčasu

Povedli so gostitelji, Alen Fetić je v 3. minuti z močnim strelom z leve strani matiral Damirja Puškarja. Gostje niso potrebovali dolgo za izenačenje, v 5. minuti je kapetan Mordej prvič spravil na kolena Vida Severja. V 8. minuti je Mordej zadel za 1:2, ko je z dvojno podajo vrgel iz igre Litijane, potem pa ukanil še reprezentančnega kolega Severja. Dobro minuto so kozli vodili, potem pa je Gašper Vrhovec spretno našel Boruta Ručno, ki je stekel v sredino in z desetih metrov poravnal na 2:2. Mordej in Ručna sta vajo ponovila v 11. in 17. minuti, ko sta poskrbela za izid polčasa 3:3.

V zadnji tretjini prvega polčasa so Litijani zapravili tri kazenske strele, dva strela je sijajni Puškar ubranil (Ručni in Fetiću), Fetić pa je nato streljal še mimo vrat gostov.

Puškar vedno na pravem mestu

V nadaljevanju so imeli oboji svoje priložnosti, nekaj več celo Litija, ki pa je bila premalo zbrana. Če je že žoga našla pot do gola, je bil tam Puškar, ki je znova potrdil, da je najboljši slovenski vratar. Josip Jurić je za vodstvo kozlov poskrbel v 31. minuti, Ručna je nato zatresel lastno mrežo za 3:5. Na koncu srečanja so gostitelji poskusili z igralcem vratarjem v polju, Kristjan Čujec pa je poslal žogo s svoje polovice v prazno mrežo v zadnji minuti.

Morina: To je bila najboljša tekma sezone

"Vsaka tekma šteje. Nič še nismo naredili, a menim, da so gledalci lahko uživali v najboljši tekmi sezone. Oboji smo opravičili svoje mesto v finalu. Imeli smo krize, a smo spretno šli prek tega. Prostora za evforijo ni, vse se lahko spremeni, ne smemo se sprostiti. Popraviti moramo napake, ki smo jih naredili. Hvala pa našim navijačem, ki so prišli v Litijo in nas podprli," se je zmage razveselil trener Dobovca Kutjim Morina.

"Gledalci so lahko uživali. To je bil pravi futsal. Tudi če bi Litija zmagala, ne bi bilo nezasluženo. Damir Puškar je bil fenomenalen. Dobro smo opravili delo v obrambi," je dodal kapetan Mordej.

Fetić: Dobovec vodi zaradi Puškarja

"Razlika je v vratih. Dobovec ima Damirja Puškarja, ki brani izredno. Zato Dobovec vodi v tej seriji. Mi imamo zdaj malce vroče glave. Potrebna bo analiza, imeli smo precej priložnosti, nismo jih izkoristili. To bi v finalu morali. Zdaj bo še težje, saj smo na drugi tekmi brez Denisa Totoškovića," je bil po tekmi vidno nezadovoljen Fetić.

Finale, prva tekma:

LITIJA - DOBOVEC PIV. KOZEL 0:1

3:6 (3:3)

Fetić 3., Ručna 9., 17.; Mordej 5., 8., 11., Jurić 31., Ručna 34./ag, Čujec 40.

Stanje v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na tri zmage. Druga tekma bo 27. aprila v Litiji.

Za tretje mesto, prva tekma:

SEVNICA - FUTURENET MARIBOR 1:2 (0:1)

Krnc 38.; Vrabel 5., Markić 31.



Povratna tekma bo 27. aprila.

A. G.