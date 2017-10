Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ema Kozin je dobila vseh enajst borb v karieri. Foto: www.alesfevzer.com

Ema Kozin v Tivoliju še do dveh naslovov svetovne prvakinje

V enajstih borbah še neporažena

15. oktober 2017 ob 19:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najboljša slovenska boksarka Ema Kozin si je po naslovu svetovne prvakinje srednje kategorije po verziji WBU priborila še naslova po verzijah WBC in WBF. V Tivoliju je premagala Florence Muthoni iz Kenije.

18-letna Kozinova, varovanka trenerja Rudolfa Pavlina, je že sredi septembra v Augsburgu osvojila naslov svetovne prvakinje po verziji WBU, tokrat pa dodala še dva. Zdaj je v svoji kategoriji šesta borka sveta, v svoji statistiki pa ima brezhiben izkupiček, saj je v enajstih borbah med profesionalkami dosegla prav toliko zmag, nobene sicer z nokavtom.

Kozinova si je na sobotnem večeru borilnih veščin prislužila čast glavne borbe večera in si po zmagi, kjer je prevladovala v vseh desetih rundah, nadela dva šampionska pasova. "Tekmica me je malo presenetila, a sem oddelala, kot je bilo treba. Precej me je objemala in me s tem onemogočala, a mi je uspelo zmagati. Ta pasova sta nagrada, ki sem si jo zaslužila. Vem, da mi ni bilo nič podarjeno, v prihodnosti imam še namen osvajati zmage," je v pogovoru za TV Slovenija dejala Kozinova.

