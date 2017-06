Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mina Markovič je pred dvema letoma zmagala na evropskem prvenstvu v Chamonixu. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Enajst plezalcev na evropsko prvenstvo v Italijo

Gorazd Hren povabil sedem deklet in štiri fante

21. junij 2017 ob 12:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Campitello di Fassa bo 30. junija in 1. julija prizorišče evropskega prvenstva v težavnostnem in hitrostnem plezanju. Tam bo tudi močna slovenska odprava na čelu z branilko naslova Mino Markovič in svetovno prvakinjo Janjo Garnbret.

Seznam slovenskih udeležencev tekmovanja v Dolomitih je po enotedenskih pripravah v Italiji, Slovenci so vadili in plezali tudi na steni, ki bo gostila najboljše plezalce stare celine, sestavil selektor članske ekipe Gorazd Hren.

Na evropsko prvenstvo je povabil 11 plezalcev, štiri predstavnike v moški konkurenci in sedem v ženski. V ekipi so Domen Škofic, Martin Bergant, Milan Preskar, Jernej Kruder, Janja Garnbret, Mina Markovič, Tjaša Kalan, Urška Repušič, Vita Lukan, Mia Krampl in Veronika Meke.

Tako Markovičeva kot Garnbretova bosta tekmovali tudi v hitrostnem plezanju predvsem zaradi uvrstitve v kombinaciji disciplin. V težavnosti in hitrosti, ki ji Slovenci tradicionalno ne namenjajo posebne pozornosti, se bodo preizkusili še Repušičeva, Kruder in Bečan. Kruder bo na prvenstvo pripotoval neposredno iz Indije, kjer bo ta konec tedna tekma svetovnega pokala v balvanih.

