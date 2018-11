Rok Mordej je dosegel drugi gol za Dobovec. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Fetić in Mordej zadela za prvo zmago Dobovca v Litvi

V soboto še proti belgijski ekipi Halle-Gooik

15. november 2018 ob 22:07

Alytus - MMC RTV SLO, STA

Slovenski prvak v futsalu Dobovec je na drugi tekmi skupine A za preboj na zaključni turnir Lige prvakov v Alytusu v Litvi premagal domači Vytis z 2:1 (1:0).

Za slovenske prvake sta zadela Alen Fetić v tretji in Rok Mordej v 22. minuti, za litovsko pa Sandrinho (40.). Dobovec, ki je slavil natanko tri leta po premierni zmagi med evropsko elito, se bo v soboto pomeril še z belgijsko ekipo Halle-Gooik, ki je v 2. krogu izgubila proti španskemu Interju s 3:4 (0:2).

Dobovec je možnosti za preboj na zaključni turnir bržkone zapravil na prvi tekmi, ko je klonil proti Interju. Branilec prvega mesta v tem elitnem tekmovanju na stari celini je v sredo slavil s 5:1 (3:0). V petek je na turnirju prost dan, vse štiri ekipe pa so vabljene na evroligaško košarkarsko tekmo med Žalgirisom in Barcelono.

V skupini B nastopajo španska Barcelona, srbski Ekonomac in poljska Bielsko-Bialo. V skupini C so portugalska Benfica in Sporting ter ruski Sibirjak in hrvaško Novo vrijeme z Igorjem Osredkarjem, v skupini D pa kazahstanski Kairat, češki Chrudim, beloruska Lidselmaš Lida in italijanska Acqua e Sapone. Na sklepni turnir, ki bo konec aprila prihodnje leto, se bodo prebili zmagovalci vseh štirih skupin.

Skupina A, 2. krog:

VYTIS - DOBOVEC 1:2 (0:1)

Sandrinho 40.; Fetić 3., Mordej 22.

HALLE GOOIK - INTER 3:4 (0:2)



3. krog, sobota ob 16.00:

DOBOVEC - HALLE GOOIK

Ob 19.00:

INTER - VYTIS



1. krog:

INTER (ŠPA) - DOBOVEC 5:1 (3:0)

Humberto 11., Gadeia 16./6-m, Bebe 19.,Pola 34., Elisandro 40.; Duščak 37.



VYTIS (LIT) - HALLE GOOIK (BEL) 2:5 (0:3)

T. J.