Alen Fetić je dvakrat zatresel mrežo Nemcev. Foto: www.alesfevzer.com

Futsal: Slovenci prepričljivo boljši od Nemcev

Fideršek in Fetić zadela po dvakrat

25. september 2017 ob 21:11

Maribor - MMC RTV SLO

Slovenska reprezentanca v futsalu je zanesljivo dobila prvo od dveh prijateljskih tekem z Nemčijo. V Mariboru je v dvorani Tabor zmagala s 4:0. V torek se bosta reprezentanci pomerili še v Kidričevem.

Selektor Andrej Dobovičnik je začel tekmo s postavo, ki je še v pretekli sezoni kraljevala v 1. SFL. Skupaj so zaigrali zdaj že nekdanji člani Maribora: Fetić, Totošković, Fideršek, Čeh, v vratih pa je bil Puškar.

Že v prvi minuti je streljal Matej Fideršek, žoga se je odbila od nemške obrambe in našla pot v mrežo. V 4. minuti so prvič zapretili Nemci, ob posredovanju in trčenju z nemškim igralcem jo je skupil vratar Puškar, ki pa je nadaljeval igro. V 9. minuti je Alen Fetić z globinsko žogo lepo zaposlil Fiderška, ki se je obrnil in poslal žogo pod prečko. V 11. minuti je Fetić zadel vratnico. Končni izid prvega polčasa je po šestem akumuliranem prekršku Nemcev postavil Fetić z najstrožje kazni.

Tudi v drugem delu so bili Slovenci boljši, končni izid je postavil Fetić v 37. minuti.

"Akcija poteka po načrtu. Igralci so pokazali zvrhano mero prizadevnosti in ambicioznosti. Nekaj je bilo dobro, nekaj pa bomo še popravili. Vesel sem, ker nismo dobili gola. Na tej tekmi gradimo naprej," je bil zadovoljen selektor Dobovičnik.

A. G.