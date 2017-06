Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Svetovno prvenstvo v olimpijskem tekvondoju se ni začelo po slovenskih željah. Foto: Drago Soršak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hitro slovo slovenskih bork v Južni Koreji

V igri ima Slovenija še štiri orožja

26. junij 2017 ob 10:35

Seul - MMC RTV SLO

V Južni Koreji poteka svetovno prvenstvo v tekvondoju, ki se za slovenske predstavnike ni začelo najbolje, saj sta bili Ana Petrušić im Dunja Lemajić poraženi že v prvem krogu.

21-letno Petrušićevo je po dodatni rundi izločila Elizabeth Zamori iz Gvatemale. "Sem razočarana, ker nisem napredovala v naslednji krog. Nisem pa razočarana nad prikazanim. Šlo je za taktični dvoboj, v katerem sva bili zelo izenačeni. Ločila naju je zlata točka, pri kateri ima prste vmes tudi sreča. V dodatni rundi sem napadala in se osredotočila na to, da jo zadenem v ščitnik. Ko so zaustavili dvoboj, sem bila prepričana, da sem jo zadela, a je bilo prav nasprotno," je povedala mlada Ljubljančanka.

V kategoriji do 67 kilogramov je morala Lemajićeva priznati premoč Nigori Turunskulovi. Uzbekistanka je slavila kar z 22:4. "Nimam veliko za povedati. Dejstvo je, da me je to, ko sem pred nekaj dnevi bruhala in izgubila precej kilogramov, čisto uničilo in sem danes v dvoboju komaj stala. Rezultat je bil temu primeren. Preprosto nisem imela moči in energije za kar koli. Bila sem res dobro pripravljena. To se je videlo tudi na pripravah na Rogli. Ampak potem se je pa to zgodilo in kaj naj zdaj? V moji kategoriji se pozna vsak kilogram. Izgubila sem jih pet. Niti malo nisem bila konkurenčna. Sem pa dala vse od sebe," je povedala Lemajićeva.

Slovenija ima v Južni Koreji še štiri orožja. Najprej bo v kategoriji nad 73 kilogramov v torek nastopila Nuša Vujinović (prej Rajher), v sredo bosta v areno stopila Franka Anić in Ivan Trajković, v četrtek pa še Jure Pantar.

R. K.