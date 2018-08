Janja Garnbret slavila na finalu svetovnega pokala v balvanih

V Münchnu je Janja Garnbret zgolj potrdila, da je trenutno najbolj vsestranska športna plezalka v svetovni karavani, zelo samozavestna in prepričljiva na dolgih smereh in zelo močna na balvanih, kar je odlična popotnica in izhodišče za napad na svetovnem prvenstvu, ki bo od 6. do 16. septembra v Innsbrucku. Foto: BoBo