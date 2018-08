Japonsko priznanje za predsednika OKS-a Gabrovca

"Neuresničena" ostala obljuba o poti iz Aten v domovino

28. avgust 2018 ob 15:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec je prejel priznanje ministra za zunanje zadeve Japonske Tara Kona za spodbujanje medsebojnega razumevanja med Japonsko in Slovenijo prek športa.

Dolgoletnemu predsedniku Judo zveze Slovenije (JZS) Gabrovcu je na japonski ambasadi v Ljubljani priznanje izročil veleposlanik Kenji Fukuda. Fukuda je dejal, da je že kar nekaj časa čakal na to, da Gabrovcu izroči to priznanje.

"Promoviral je borilne veščine, vključno z judom, kar počne še sedaj, kot predsednik OKS pa je veliko prispeval tudi k podpisu partnerske pogodbe med OKS in japonskim olimpijskim komitejem, kar se je zgodilo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pjeongčangu. Pomaga krepiti izmenjavo med Japonsko in Slovenijo prek aktivnosti, kot so usposabljanje športnikov, organizacija mednarodnih tekmovanj in izdajanje glasil na temo juda. S tem je prispeval k promociji in razumevanju Japonske ter k prijateljstvu med Japonsko in Slovenijo," je med drugim povedal Fukuda.

Gabrovec: V čast mi je, da sem dobil priznanje

"V veliko čast mi je, da sem dobil to priznanje. To ni le priznanje zame, ampak ga vidim kot priznanje za vse, ki v Sloveniji prostovoljno in dobro delamo v športu," je Gabrovec prebral svoj govor, kar sicer stori le izjemoma. Priznal je, da je to storil zato, ker je vedel, da bo to zanj zelo čustven dogodek. "Je že tako moralo biti, da sem športnik od mladosti in da sem pozneje postal trener ter funkcionar v judu, ki je leta 1882 nastal na Japonskem in pomeni mehka pot. Leta 1964 je judo postal olimpijski šport, leta 1992 pa so v judu na OI prvič tekmovala tudi dekleta," je dejal Gabrovec in izpostavil dobro sodelovanje slovenskega juda z japonskim.

Športno kariero Gabrovca je orisal generalni sekretar JZS Franc Očko. Gabrovec je športno pot začel kot tekmovalec juda v Mariboru, se kmalu začel posvečati tudi trenerskemu delu, po preselitvi v Slovenj Gradec pa je tam ustanovil prvi judo klub. V nadaljevanju je bil selektor slovenske in jugoslovanske judo reprezentance ter po osamosvojitvi Slovenije od leta 1994 dvajset let predsednik JZS.

"V tem času so se za slovenski judo zgodile izjemne stvari, o katerih smo na začetkih le sanjali. Začeli smo osvajati medalje na evropskih in svetovnih prvenstvih, organizirati velika mednarodna tekmovanja, prvi vrhunec pa je bila osvojitev zlate olimpijske medalje Urške Žolnir v Atenah. Tam je Gabrovec obljubil, da bo šel iz grške prestolnice peš v domovino, no in to je ena zelo zelo redkih stvari, ki jih še ni uresničil," se je ob koncu nekoliko pošalil Očko.

A. V.