Kako se bo odločil Vladimir Putin?

Okrnjena bi bila lahko tudi slovenska reprezentanca

6. december 2017 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejski turnir je vrhunec zimskih olimpijskih iger, a prihajajočemu v Pjongčangu grozi, da bo po igralcih iz Lige NHL ostal tudi brez hokejistov iz druge najmočnejše lige na svetu - Lige KHL.

Razlog za to je torkova odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki je ruskim športnikom prepovedal nastop v Južni Koreji pod rusko zastavo. Rusom MOK dovoljuje nastop v Pjongčangu, a le če dokažejo, da so čisti, ob tem pa bodo morali nastopati pod nevtralno zastavo.

22 ruskih športnikov, dobitnikov kolajn na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, se je po diskvalifikaciji Mednarodnega olimpijskega komiteja zaradi dopinga pritožilo na Mednarodno športno razsodišče Cas, so sporočili iz Lozane. Med njimi sta tudi dve veliki imeni ruskega športa, smučarski tekač Aleksander Legkov, olimpijski prvak na 50 km, in Aleksander Zubkov, športni junak v domovini, potem ko je na igrah osvojil dve zlati medalji v bobu.



V Rusiji so nad odločitvijo MOK-a ogorčeni in zagotavljajo, da pod nevtralno zastavo ne bodo nastopali. Predsednik Ruskega olimpijskega komiteja Aleksander Žukov je povedal, da bodo odločitev o (ne) nastopanju sporočili kmalu.

To bi ob umetnostnem drsanju, kjer so Rusi na zadnjih šestih OI osvojili 14 od 26 zlatih medalj, premešalo karte predvsem na hokejskem turnirju. Tam bi bili Rusi po odločitvi Lige NHL o nenastopanju v Južni Koreji prvi favoriti za zlato kolajno. Če se bo ruski olimpijski komite odločil za igranje v Pjongčangu, bo hokejska reprezentanca nastopila pod imenom "olimpijski športniki iz Rusije". V primeru zmage ruske himne ne bi predvajali.

Svoj blagoslov bo morala dati tudi Liga KHL, ki je že pred odločitvijo MOK-a grozila z bojkotom iger. To bi pomenilo, da bi blokirala odhod v Pjongčang vsem hokejistom, ki imajo pogodbe pod njenim okriljem. Če bi hoteli igralci nastopiti v Pjongčangu, bi morali tako izbirati med reprezentanco in svojo profesionalno pogodbo. Nekateri pravijo, da bi pogodbe prekinili, a verjetno gre za veliko manjšino. V Ligi KHL igrajo tudi slovenski kapetan Jan Muršak, Žiga Jeglič, Rok Tičar in Robert Sabolič.

Mednarodna nogometna zveza je v odzivu na odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja, da z zimskih olimpijskih iger izključi Rusijo in suspendira namestnika predsednika ruske vlade Vitalija Mutka, zapisala, da ta ne bo imela vpliva na nogometno svetovno prvenstvo 2018. Mutko je vodja organizacijskega komiteja SP 2018 in predsednik ruske nogometne zveze.



Eden izmed ruskih zvezdnikov Ilija Kovalčuk je že sprožil akcijo, da bi ruski hokejisti nastopili pod nevtralno zastavo. "Vsi vemo, da je odločitev MOK-a povsem politična in proti komu je usmerjena. Jasno je bilo, da bo do tega prišlo. Toda če bodo športniki odšli v Pjongčang, bo to združilo državo. Vsi "čisti" športniki morajo iti," je odločen Kovalčuk.

Ruski hokejisti so poslali pismo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, naj privoli v nastop na olimpijskih igrah pod nevtralno zastavo. Oktobra je Putin povedal, da je to nesprejemljivo. Si bo premislil? Njegova odločitev bo smerokaz za nastop Rusov v Pjongčangu.

Če jih tam ne bo, bo po mnenju strokovnjakov glavni favorit za naslov na okrnjenem hokejskem turnirju Švedska.

R. K.