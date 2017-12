Mednarodni olimpijski komite odločno stopil na prste Rusiji

Športna zgodba Dareta Ruparja

6. december 2017 ob 09:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mednarodni olimpijski komite je Rusiji prepovedal nastop na OI v Pjongčangu. Že na začetku naj povem, da si bo o tej vroči temi, ki je že zdavnaj ločila športni svet, sodbo sestavil vsak sam.

V torek sta oba govorca na težko pričakovanem druženju z novinarji, nekdanji švicarski predsednik Samuel Schmid, ki je vodil preiskovalno komisijo, ter prvi mož olimpijskega gibanja in nekdanji olimpijec Thomas Bach, odločno zatrdila, da ne gre za nobeno politično odločitev. Koga sta s tem prepričala, bo moral spet vsak razčistiti pri sebi. Očitno pa je, da v Rusiji kljub opozorilu, ki je le skromno zdesetkal olimpijsko odpravo v Brazilijo, tega skorajda nihče ni vzel resno.

Kot smo v torek večkrat slišali, je zdaj dokončno treba stopiti na prste tej sistemski manipulaciji, ki je vsaj po pisanju enega najbolj verodostojnih časopisov na stari celini, britanskega Guardiana, odnesla tudi nekaj življenj. Nikita Kamajev in Vjačeslav Sinev, oba sodelavca razvpitega "čivkača" Grigorija Rodčenkova, ki je do leta 2015 vodil ruski laboratorij, kjer naj bi prirejali odvzete vzorce več kot 1.000 ruskih športnikov, sta izgubila življenji.

Kamajev je ta svet zapustil zaradi nenadnih težav s srcem, Sinev pa v še vedno nepojasnjenih razmerah, ko sta umrla v razmiku nekaj dni v lanskem februarju. Ob tem ne moremo niti mimo tega, da je nekdanji prvi mož olimpijskega komiteja Leonid Tjagačev, ki je bil na čelu zelo vplivne organizacije še ob igrah v Vancouvru odkrito dejal, da ima Rodčenkov srečo, da ni živel v kakšnem drugem času sovjetskega imperija. Seveda pa je pri vsem skupaj edino razumljivo, da pač čivkačev, ki smo jim nekdaj rekli izdajalci, praviloma nihče ne mara. Toda brez njih bi tudi v nekaterih drugih razvpitih primerih uporabe nedovoljenih sredstev težko prišli do končnih razkritij in sankcij.

Samuel Schmid je v svojem poročili še posebej poudaril, da pri tokratni ostri odločitvi MOK-a le ne gre samo za Rodčenkove navedbe. Omenjal je še znanstvene zapise, pričevanja drugih prič in sestavljanje celotne dokumentacije. Čeprav se je že nekaj časa vedelo, da v Pjongčangu ne bo najmanj 23 ruskih športnikov, ki so že pred to odločitvijo dobili dosmrtno prepoved nastopanja na olimpijskih prizoriščih, pa je končna kazen, tudi s poimenskimi izključitvami vodilnih v ruskem športu, kot so Vitalij Mutko, Aleksander Žukov in Dimitrij Černišenko, precejšnje presenečenje.

Ob vsem je Mutko tudi eden vodilnih pri organizaciji svetovnega nogometnega prvenstva, ki se bo v Rusiji začelo čez dobre pol leta. V to se MOK najbrž ne bo spuščal. Odločnost, ki jo je pokazal v torek, pa kaže, da bodo v Rusiji očitno morali zares prevetriti ves svoj športni ustroj, da bodo znova spuščeni pod pet krogov.

Dare Rupar, Val 202