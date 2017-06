Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kamnik je osvojil tretje mesto v državnem članskem prvenstvu, potem ko je dobil tudi drugo tekmo (13:9). Foto: Dare Homar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kamničani pred domačimi navijači do bronaste medalje

Na festivalu vaterpola 22 tekem v vseh kategorijah

19. junij 2017 ob 15:31

Kamnik - MMC RTV SLO

Bazen Kamnik je zadnji konec tedna gostil 24. dan vaterpolistov, v okviru katerega si je Kamnik po zmagi nad Koprom s 13:9 priigral tudi tretje mesto v državnem prvenstu.

"V dveh dneh je bilo odigranih 22 tekem v različnih kategorijah," nam je povedal Dare Homar, predsednik vaterpolo kluba Kamnik, ki odlično dela v mladih kategorijah: "Mladinci Kamnika so osvojili drugo mesto v pokalnem prvenstvu, medtem ko so dečki do 13 let v finalu pokalnega prvenstva premagali Triglav iz Kranja."

Tribune so bile polne, gledalci so v sončnem vremenu uživali v zanimivih bojih.



Državno člansko prvenstvo, za 3. mesto, druga tekma:

KAMNIK - KOPER (v zmagah 2:0)

13:9 (4:3, 3:0, 2:3, 4:3)



Finale pokala mladinci:

KAMNIK - TRIGLAV 9:15

Finale pokala, U-13:

KAMNIK - TRIGLAV 9:5

