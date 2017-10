Kancler in Lukežič obstala v četrtfinalu

V sredo boj za srebrno medaljo

3. oktober 2017 ob 19:15

Laško - MMC RTV SLO, STA

Primož Kancler in Bojan Lukežič sta v četrtfinalu 15. evropskega prvenstva v namiznem tenisu za športnike invalide v Laškem z 0:2 (kategorija 3) izgubila proti švedski dvojici.

"Borila sva se, skušala sva. Švedska je neugodna. Ni šlo, tekme je konec, misliva na nadaljevanje sezone. Škoda le, ker v dvojicah nisva izkoristila najinih priložnosti," je poraz obžaloval izkušeni Bojan Lukežič.

Megličeva in Dolinarjeva v boj za bron

Tekmovalke in tekmovalci so že v torek napovedali, da bo pred ekipo izjemna sreda, ko se bo prvenstvo tudi sklenilo. Tudi za Slovenijo, ki v ženski konkurenci v razredu 4-5 računa na bronasto odličje. Zato pa bo morala slovenska dvojica Barbara Meglič - Andreja Dolinar premagati nemški par Sandra Mikolaschek - Lisa Anna Maria Hentig.

"Upam, da sva se dobro pripravili. Premagava pa jih lahko tako, da dobro zaigrava še v dvojicah. Sicer bo zelo težko. Pri dvojicah bova dali vse od sebe. Potem rabiva le še eno posamično zmago," je povedala Megličeva. "Upam, da nama uspe zmagati v dvojicah. To je edina pot do uspeha," je dodala Dolinarjeva, obe igralki pa stavita na močno pomoč navijačev: "Navijači so se do zdaj vedno izkazali, verjamem, da se bodo tudi tokrat in naju podprli!"

Nemki sta kvalitetni, Sandra Mikolaschek pa je v posamični konkurenci na tem prvenstvu osvojila srebro. A to slovenskih tekmovalk ne gane - tekmici spoštujeta, a sta odločni v nameri, da Sloveniji priborita 17. namiznoteniško kolajno z evropskih prvenstev.

A. V.