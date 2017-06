Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Peter Kauzer je zaradi kazni ostal brez finala. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kauzer zaradi 50 kazenskih sekund brez finala

V nedeljo nastop kanuistov in kajakašic

17. junij 2017 ob 18:35

Praga - MMC RTV SLO/STA

Uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Pragi se za slovensko ekipo ni začela po željah. Brez finalnega nastopa so ostali trije polfinalisti med kajakaši, pa tudi kanuistka.

Peter Kauzer je bil v polfinalu med najhitrejšimi, saj sta hitrejši čas od njega postavila le Čeh Vit Prindiš in Italijan Giovanni de Gennaro, a ga je od finala oddaljilo 50 kazenskih sekund zaradi napačno preveslanih vrat številka 6, tako da je bil na koncu 30.

Po prihodu v cilj je Hrastničan nezadovoljno zmajeval z glavo in pokazal, da se ne strinja s sodniško odločitvijo, a po vnovičnem pregledu videoposnetka njegove vožnje spremembe sodniške odločitve ni bilo.

"Videl sem, da je cela glava na pravi strani"

"Z vožnjo sem zadovoljen. V Pragi še nikoli nisem prikazal takšne vožnje, kar me veseli in mi daje dodatno motivacijo za sezono, pa tudi drugo leto bo tu evropsko prvenstvo. Malo sem razočaran nad odločitvijo. Želim, da bi vsem sodili enako, ne da nekaterim sodijo napako, drugim ne. To je najslabše, kar lahko narediš. Tu moraš skrajšati linije, če želiš biti konkurenčen. Res sem zelo krajšal linije. Tudi v šestih vratih sem videl, da je bilo na tesno, ampak sem prišel skozi vrata, saj sem pogledal proti količku in sem videl, da je cela glava na pravi strani. Očitno so sodniki videli malo drugače," je povedal Kauzer.

Tudi de Gennaro je z 52 kazenskimi sekundami ostal zunaj finala, v katerem je bil najboljši Prindiš. Drugi je bil njegov rojak Jiri Prskavec, tretji pa Nemec Sebastian Schubert.

Žan Jakše je bil s štirimi dodatnimi kazenskimi sekundami 25., Martin Srabotnik, ki so mu prišteli 100 kazenskih sekund, pa 38.

Bizjakova 22.

Nina Bizjak je med kanuistkami po težavah in prevračanju zasedla 22. mesto. V finalu je bila najboljša evropska prvakinja, Britanka Kimberley Woods, druga je bila njena rojakinja Mallory Franklin, tretja pa Čehinja Monika Jančova.



V nedeljo bodo slovenske barve v polfinalu kanuistov zastopali Benjamin Savšek, Jure Lenarčič in Luka Božič, v polfinalu kajakašic pa Urša Kragelj in Eva Terčelj. Polfinalne vožnje se bodo začele ob 9. uri, finalne pa ob 12.25.

M. R.