Meta Sajovic na Grobniku druga

Ekipe Elana zaradi službenih obveznosti ni bilo na tekmi

12. junij 2017 ob 19:46

Ljubljana - STA

Nastopajoče je tako kot že nekajkrat do zdaj pričakalo zelo spremenljivo vreme, od povsem mirnega ozračja do silovitih sunkov burje, tako da so imeli prireditelji precej preglavic pri uspešni izvedbi tekmovanja. Toda na koncu je bila narava le toliko prizanesljiva, da je bilo tekmovanje uspešno zaključeno, Meta Sajovic, ki je lani na Grobniku zmagala, pa je zaostala le za Francozinjo Deborah Ferrand.

Slovenska ekipa je na Grobniku na uvodni tekmi sicer nastopila v okrnjeni zasedbi, kajti padalci ekipe Elan se zavoljo službenih obveznosti tekmovanja niso mogli udeležiti, druga leška ekipa ALC (Uroš Grilc, Matej Bečan, Damjan Tomšič, Igor Primc in Maja Sajovic) in Ptujčani (Peter Balta, Gorazd Vindiš, Matej Kostanjevec, Marko Veselič in Aleksander Čuš) pa so osvojili deseto oziroma enajsto mesto.

"Tako kot običajno smo se morali tudi tokrat precej ukvarjati z vetrom, ki je vse tri dni tekmovanja nekako krojil usodo. Vesela sem, da smo prebili led nove sezone, vesela sem tudi osvojenega drugega mesta, ne morem pa biti povsem zadovoljna z doseženimi centimetri, ki jih je preveč. A, kot že rečeno, uvodno tekmovanje je za nami, rezultatsko je bilo zame uspešno in se že veselim novih tekem, predvsem domače v Lescah, ki nas čaka že prihodnji konec tedna," je uvodno tekmovanje ocenila Meta Sajovic.

V moški konkurenci sta bila med Slovenci z enajstim mestom najbolje uvrščena Bečan in Vindiš.

Drugega od šestih letošnjih tekmovanj v svetovnem pokalu bodo gostili na letališču v Lescah od 23. do 25. junija.