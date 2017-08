Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Matjaž Trbovc je moral podpisati predajo že v uvodnem nastopu. Foto: Aleš Fevžer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Neuspešen začetek slovenskih judoistov

Prenos dogajanja iz Budimpešte na TV SLO 2

28. avgust 2017 ob 08:32,

zadnji poseg: 28. avgust 2017 ob 16:02

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Svetovno prvenstvo v judu v Budimpešti se ni začelo po slovenskih željah, saj je Matjaž Trbovc izpadel že v prvem krogu. Slovenskega borca je v kategoriji do 60 kg vazarijem premagal Muhridin Tilovov iz Uzbekistana.



23-letni Tilovov je bil do letošnje sezone praktično nepopisan list v mednarodnem smislu, prav leto 2017 pa je zaznamoval s prvim odličjem z velikih tekmovanj, saj je bil bronast na azijskem prvenstvu v Hongkongu. S svojim načinom boja je zelo neugoden za Trbovca, kar je Tilovov dokazal že lani, ko je začel dosegati prve uspehe in slovenskega reprezentanta ugnal na grand slamu v Tokiu in doma na veliki nagradi v Taškentu, ki jo na koncu celo dobil. Svoj talent je potrdil danes v metropoli ob Donavi, kjer se je prebil do četrtfinala, kjer ga je ustavil šele bronasti z lanskih OI Japonec Naohiso Takata.

"Z Uzbekistancem sva se poznala in borba je bila zelo podobna lanski v Tokiu. Dosegel je točko, ki je bila na meji, nato sem to prednost lovil vso borbo, a mi žal ni šlo," je po porazu povedal Trbovc in dodal, da je bil tekmec danes tudi premagljiv: "Tekmec je zelo dober, a premagljiv je vsak. Vedel sem, kaj dela, poznal sem njegove prednosti in on moje, a treba je imeti tudi kanček sreče."

Tilovov je do odločilne prednosti prišel nekje ob polovici borbe, nato je spretno z borbo v parterju skrbel, da je ura tekla. "Matjaž je imel svojo priložnost že na začetku borbe, ko je bil nekajkrat v priložnosti za met, imel je tudi prednost kazni, a točka Uzbekistanca je nato obrnila potek. V drugem delu je Uzbekistanec spretno čuval vodstvo, Matjaž pa kljub temu, da je bil odlično pripravljen, ni bil dovolj dominanten, da bi prišel do preobrata," je o tekmi povedal trener in brat tekmovalca Igor Trbovc in prav tako potrdil, da je bil doseženi vazari eden tistih, ki se jih lahko sodi, ali ne. "Sam ga nisem videl."

Trstenjakova v četrtek brani naslov

Do petka se bo na tatamijih v dvorani Laszlo Papp predstavilo še sedem Slovencev. Moški del ekipe bo nastopil v prvem delu tedna. V torek bo v kategoriji do 66 kg nastopal Andraž Jereb, v sredo v kategoriji do 73 kg Martin Hojak. V slovenskem taboru pričakujejo vroč četrtek, ko bosta v kategoriji do 63 kg nastopili olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, ki bo v Budimpešti branila naslov prvakinje s tekmovanja 2015 v Astani, in mlada Andreja Leški.

Slovenci bodo tekmovanja sklenili v petek, ko bo Anka Pogačnik nastopila v kategoriji do 70 kg in Klara Apotekar do 78 kg ter Mihael Žgank do 90 kg.

"Cilj je medalja in ena uvrstitev do petega mesta. To je to, kar si zaslužimo. Če bo več, bomo presegli pričakovanja, če bo manj, ne bo nič hudega, saj na eni tekmi gre, na drugi pač manj," je povedal trener Marjan Fabjan, ki odkrito priznava, da je jedro ekipe letos slabše pripravljeno, kot je bilo v enakem obdobju v lanski olimpijski sezoni. Prepričan je, da se tekmovalci vsako leto ne morejo pripraviti enako kakovostno in letošnje prvenstvo je le prvo v olimpijskem ciklu do iger v Tokiu 2020.

