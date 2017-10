Oba udeleženca Super Bowla na koncu izgubila s prostimi streli

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Stephen Hauschka je imel ob koncu tekme mirno nogo. Foto: Reuters Sorodne novice Brady s petim zadetkom Patriotom prinesel zmago Dodaj v

2. oktober 2017 ob 06:58

New York - MMC RTV SLO

Nogometaši Buffala so v 4. krogu Lige NFL v gosteh presenetljivo premagali Atlanto s 23:17, edina neporažena ekipa tako ostaja Kansas City.

Izid v zadnji četrtini je bil izenačen 17:17, v zadnjih petih minutah je za presenečenje poskrbel Stephen Hauschka, ki je zadel dva zelo dolga prosta strela (56 in 55 jardov). Da je bila mera slabih novic za Atlanto še bolj polna, je ta zaradi poškodbe ostala brez lovilca Julia Jonesa.

S prostim strelom ob koncu tekme je izgubil tudi drugi udeleženec zadnjega Super Bowla - New England. Patsi so na svojem terenu klonili pred Carolino s 33:30. Gostitelji so po prvem polčasu zaostajali s 17:16. Panterji so v drugem polčasu dvignili v višjo prestavo in povedli s 30:16. Tom Brady je nato napad popeljal do dveh zadetkov in izenačil na 30. A Carolini so ostale tri minute, v katerem je počasi korakala v napad in ob izteku časa nalogo prepustila Grahamu Ganu, ki je zadel prosti strel, dolg 48 jardov.

Liga NFL, 4. teden:

GREEN BAY - CHICAGO 35:14

MIAMI - NEW ORLEANS 0:20

ATLANTA - BUFFALO 17:23

CLEVELAND - CINCINNATI 7:31

DALLAS - LA RAMS 30:35

MINNESOTA - DETROIT 7:14

NEW ENGLAND - CAROLINA 30:33

NY JETS - JACKSONVILLE 23:20 (podaljšek)

BALTIMORE - PITTSBURGH 9:26

HOUSTON - TENNESSEE 57:14

ARIZONA - SAN FRANCISCO 18:15 (podaljšek)

LA CHARGERS - PHILADELPHIA 24:26

TAMPA BAY - NY GIANTS 25:23

DENVER - OAKLAND 16:10

SEATTLE - INDIANAPOLIS 46:18

Ponedeljek:

KANSAS CITY - WASHINGTON

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod: Buffalo (3-1), NY Jets, New England (2-2), Miami (1-2)

Sever: Pittsburgh (3-1), Baltimore (2-2), Cincinnati (1-3), Cleveland (0-4)

Jug: Jacksonville, Houston, Tennessee (2-2), Indianapolis (1-3)

Zahod: Kansas City (3-0), Denver (3-1), Oakland (2-2), LA Chargers (0-4)

Konferenca NFC

Vzhod: Philadelphia (3-1), Washington (2-1), Dallas (2-2), NY Giants (0-4)

Sever: Detroit, Green Bay (3-1), Minnesota (2-2), Chicago (1-3)

Jug: Carolina, Atlanta (3-1), Tampa Bay (2-1), New Orleans (2-2)

Zahod: LA Rams (3-1), Seattle (1-2), Arizona (2-2), San Francisco (0-4)

S. J.