Philadelphia na golovi črti ustavila Atlanto

New England še sedmič zapored v konferenčnem finalu

14. januar 2018 ob 07:10

New York - MMC RTV SLO

Nogometaši Philadelphie so v konferenčnem polfinalu Lige NFL nekoliko presenetljivo ugnali Atlanto s 15:10 in se v končnici veselili prve zmage po devetih letih.

Eaglesi so sicer prvi nosilci Konferenca NFC, a brez podajalca Carsona Wentza so njihove delnice precej padle, na drugi strani pa se je zdelo, da Atlanta stopnjuje formo. Philadelhpia si je zmago zgradila na krilih odlične obrambe. Edini zadetek je dovolila v drugi četrtini, ko je "tretja postava" površno odigrala akcijo pri zamenjavi žoge. Atlanta je tako napad nadaljevala 18 jardov od končne cone, štiri akcije pozneje je Matt Ryan v končni coni našel Devonto Freemana za vodstvo z 10:6.

Atlanta se je ustavila dva jarda od cilja

Gostitelji so do konca tekme dosegli tri proste strele, Jake Elliot je bil ob izteku prvega polčasa natančen s 53 jardov, v drugem pa s 37 in 21. Falconsi so imeli napad za zmago, dobro minuto pred koncem so imeli prvi poskus vsega devet jardov od končne cone. Le nekaj sekund pozneje so izvajali četrti poskus vsega dva jarda od končne cone, a Juliu Jonesu ni uspelo ukrotiti žoge.

Patrioti sedmič zapored v finalu

Nočna tekma je bila precej manj dramatična. New England se je pričakovano poigral s Tennesseejem s 35:14 in bo še sedmič zapored zaigral v konferenčnem finalu. Titansi so sicer dobili uvodno četrtino s 7:0. a nato so gostitelji eksplodirali s petimi zaporednimi zadetki. Tom Brady je že desetič v končnici vrgel vsaj tri zadetke, s čimer je na vrhu lestvice prehitel Joeja Montano. James White je dosegel dva zadetka (enega po zraku, drugega po tleh). Svoje je opravila tudi obramba, ki je na tla kar osemkrat spravila gostujočega podajalca Marcusa Marioto.

Liga NFL, končnica, konferenčni polfinale, AFC:

NEW ENGLAND (1) - Tennessee (5)

35:14 (0:7, 21:0, 7:0, 7:7)

Podaje: Brady 337 (3 TD); Mariota 254 (2 TD)

Tek: Lewis 62; Mariota 37

Ujete podaje: Amendola 112, Gronkowski 81 (TD); Decker 85, Davis 63 (2 TD)

Prosti streli: Gostkowski (53); Succop /

Danes ob 19.05:

PITTSBURGH (2) - JACKSONVILLE (3)

NFC:

PHILADELPHIA (1) - Atlanta (6)

15:10 (0:3, 9:7, 3:0, 3:0)

Podaje: Foles 246; Ryan 210 (TD)

Tek: Ajayi 54; Coleman 79

Ujete podaje: Jeffrey 61; Jones 101

Prosti streli: Elliott 53, 37, 21; Bryant 33



Nedelja ob 22.40:

MINNESOTA (2) - NEW ORLEANS (4)

S. J.