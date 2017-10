Rodgers z zlomljeno ključnico končal sezono

Pregled 6. tedna Lige NFL

16. oktober 2017 ob 07:11

New York - MMC RTV SLO

Šesti teden Lige NFL je bil izjemno pester, prinesel je precej nenavadnih dogodkov in razpletov, eden najbolj usodnih pa zna biti nova poškodba Aarona Rodgersa.

Podajalec Green Baya se je poškodoval na tekmi pri Minnesoti. Podobno kot pred štirimi leti je nalet končal z zlomljeno ključnico (na desni strani, s to roko meče), vodstvo kluba je že napovedalo, da letos ne bo več igral. Njegova zamenjava Brett Hundley je igral bistveno slabše, tekma se je končala z zmago Vikingov s 23:10. Obe ekipi imata razmerje zmag in porazov 4-2. A Packersi brez Rodgersa nimajo prav veliko možnosti.

Prvi poraz Kansasa

V Ligi NFL ni več neporaženih ekip. Pittsburgh je v gosteh presenetil Kansas City z 19:13. Jeklarji so odlično prilagodili igro, prejšnji teden je namreč Ben Roethlisberger vrgel kar pet prestreženih podaj, tokrat so največ asov položili v tek, kjer je Le'Veon Bell blestel (32 tekov za 179 jardov in en zadetek).

Peterson po selitvi blestel

Teden je bil v znamenju Adriana Petersona. V torek je dobil novega delodajalca, saj se je iz New Orleansa preselil v Arizono. Ob debiju so Cardinalsi ugnali Tampo Bay z 38:33, AP pa je zbral kar 134 jardov in dva zadetka. Gostitelji so na začetku drugega polčasa vodili že z 31:0, gostje pa so ostali brez poškodovanega podajalca Jameisa Winstona. V igro je vstopil Ryan Fitzpatrick, ki je skoraj zrežiral preobrat, saj je vrgel tri podaje za zadetek, Buccaneersi so samo v zadnji četrtini dosegli 27 točk, a preobrata jim ni uspelo dokončati.

Prva zmaga za Giantse

Tudi Petersonov zadnji delodajalec je blestel, New Orleans je namreč ugnal Detroit kar z 52:38. Chicago je v gosteh presenetil Baltimore in zmagal v podaljšku s 27:24. Za presenečenje so poskrbeli NY Giantsi, ki so v gosteh premagali Denver s 23:10 in se veselili sploh prve zmage v sezoni.

Liga NFL, 6. teden:

CAROLINA - PHILADELPHIA 23:28

ATLANTA - MIAMI 17:20

MINNESOTA - GREEN BAY 23:10

NEW ORLEANS - DETROIT 52:38

NY JETS - NEW ENGLAND 17:24

WASHINGTON - SAN FRANCISCO 26:24

BALTIMORE - CHICAGO 24:27 (podaljšek)

HOUSTON - CLEVELAND 33:17

ARIZONA - TAMPA BAY 38:33

JACKSONVILLE - LA RAMS 17:27

KANSAS CITY - PITTSBURGH 13:19

OAKLAND - LA CHARGERS 16:17

DENVER - NY GIANTS 10:23

Ponedeljek:

TENNESSEE - INDIANAPOLIS

S. J.