Šest slovenskih zmag v Kopru: Fabjan dal lekcijo Poturku

Porčič izgubil proti Staniću

19. september 2017 ob 20:04

Koprska dvorana Bonifika je v soboto gostila borilni spektakel "Legends Collide", na katerem je približno 2.000 gledalcev videlo 14 borb in šest slovenskih zmag.

V boju večera se je slovenski "Rocky" Miran Fabjan drugič v karieri boril v težki kategoriji in še drugič ring zapustil z visoko dvignjenimi rokami, potem ko je premagal Dževada Poturka iz BiH-a. Fabjanov nasprotnik je sicer zdržal vse tri runde, a zmaga ni bila vprašljiva. "Dževad je bil enostavno prepočasen zame. Odčital sem mu dobro lekcijo," je Fabjan opisal borbo. Njegov nasprotnik, ki se je v karieri boril praktično z vsemi najboljšimi na svetu, pa je hudomušno dodal: "Nimam kaj, mladi prihajajo, in Miran je eden od teh."

Bečirovič hitro opravil s Codo

Jasmin Bečirovič je ekspresno k predaji prisilil Italijana Danila Codo. Nekdanji italijanski prvak je padel že ob prvem napadu Bečiroviča, ki je Codo nokavtiral z udarcem v rokavicah. Nasprotnik je obsedel, pozneje pa tudi noge niso zdržale stabilne stoje, kaj šele gibanja po koprskem ringu.

V boju za naslov evropskega prvaka po pravilih organizacije W5 je nadarjeni 19-letni Rus Vlad Tujnov k predaji prisilil Danca Rhassana Muhareba, ki se je boril odlično in bil morda v rahlem točkovnem zaostanku, a je v peti rundi Tujnov povezal tri serije ročnih in nožnih udarcev. Dovolj za ubranitev šampionskega pasu in dovolj za 32 zmago v rosni karieri enega največjih talentov na svetu.

Upokojeni Grajš ugnal Marjanovića

Dobro se je po triletni odsotnosti počutil tudi nekdanji svetovni prvak v seriji Enfusion z leta 2012 Franci Grajš. Dolenjec si je zlomil palec na desni nogi, a hkrati ukrotil močnega Denisa Marjanovića iz BIH-a in po soglasni sodniški odločitvi dosegel prvo zmago po tekmovalni upokojitvi ter 34. v 42. dvobojih. Grajš je klub zmagi napovedal slovo: "Malce me je zasrbelo v ringu, da bi se vrnil, a za uspehe je treba garati in samo trenirati. Samo z boji se verjetno ne bi dalo preživeti."

"Remi" Bratovža, poraz Porčiča

Premierno se je s profesionalnim kikboksom srečal eden najboljših slovenskih borcev v MMA Bor Bratovž. Domžalčan se je na trenutke lotil dvoboja po pravilih MMA, a je do konca vendarle zadržal navade in predvsem preprečil izkušenemu Italijanu Savinu do prevlade. Sodniki so odločili, da se je dvoboj končal brez zmagovalca. Z nekaj poškodbami se je med dvobojem soočil Denis Porčič Chorchyp, ki je doživel poraz proti dobremu Hrvatu Ivanu Staniću.

Hrvaško-slovenski obračun pa je uspešno končala Mariborčanka Monika Kučinič, ki je po sodniški odločitvi premagala novinko v profesionalnih vodah, a izkušeno amatersko kikbokserko Ano Filipovič. Odločno je napadel zmago in jo tudi požel, Gregor Kek, ki je mirno in preudarno do konca speljal boj proti Albancu z italijanskim potnim listom Azdrenu Krasničiju. V edinem slovenskem obračunu je Stefan Stanič premagal Matica Pranjiča, medtem ko je bil Aleksander Stankov ponovno neuspešen v povratnem dvoboju proti Hrvatu Petru Jamanu.

